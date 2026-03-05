Las piscinas municipales de Albacete tendrán nuevas escaleras y elevadores hidráulicos para mejorar la accesibilidad

ALBACETE 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete va a adquirir nuevos medios materiales para garantizar la accesibilidad en las piscinas municipales a personas con dificultades de movilidad, según ha anunciado el alcalde y concejal de Inclusión y Accesibilidad, Manuel Serrano.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado una inversión de casi 32.000 euros en escaleras de fácil, elevadores y material de repuesto, de cara al mantenimiento y mejora de las dotaciones ya existentes, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Serrano ha recordado que "contamos con escaleras de fácil acceso en las piscinas municipales para facilitar el acceso a las mismas por parte de las personas mayores o con movilidad reducida. También hay elevadores hidráulicos, pero algunos tienen ya muchos años, y aunque se reponen piezas y se van arreglando, es necesario contar con elementos para reponer o sustituir mientras se reparan los existentes".

Para ello se ha aprobado un contrato mixto para el suministro e instalación de escaleras de fácil acceso, así como el suministro de peldaños para escaleras de fácil acceso y el suministro de elevadores hidráulicos.

El contrato público consta de tres lotes: uno con tres escaleras de fácil acceso para las piscinas Olímpica, Cubierta y de la Feria, por un importe de 11.706 euros; otro lote con material de peldaños, anclajes y topes para las escaleras, valorados en 3.340 euros; y un tercer lote para adquirir tres elevadores hidráulicos que costarán 16.819 euros

El alcalde ha recordado que "ya en junio de 2024 visité la piscina olímpica de verano del Carlos Belmonte con el presidente de Cocemfe, Marcelino Escobar, para comprobar las mejoras en accesibilidad que habíamos llevado a cabo con la instalación de unas escaleras de fácil acceso y un elevador hidráulico para personas con movilidad reducida".

"Seguimos trabajando para garantizar la plena accesibilidad de todos los usuarios en todas las instalaciones deportivas, dentro de nuestro compromiso de fomentar la igualdad y la inclusión. El deporte inclusivo forma parte de la esencia de nuestra acción de gobierno, y el ocio inclusivo es un complemento indispensable para la igualdad", ha concluido.