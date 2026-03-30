El Plan del Dato hará que la Administración de C-LM sea "más inteligente, cercana y mucho más eficiente"

El Director De La Oficina Del Dato, Christian Cobas, Ha Presentado El Plan Estratégico Del Dato De Castilla-La Mancha 2026-2030. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan Estratégico del Dato de Castilla-La Mancha 2026-2030 va a ser la herramienta para hacer una Administración "más inteligente, más cercana a la ciudadanía y mucho más eficiente", de tal forma que ofertará "servicios personalizados mucho más ágiles".

Así lo ha indicado el director de la Oficina del Dato, Christian Cobas, que este lunes ha presentado en rueda de prensa dicho plan, que según avanzó el presidente regional, Emiliano García-Page, a primero de este mes de marzo nace con una dotación presupuestaria de 11 millones de euros.

Cobas ha explicado que durante los próximos cinco años, periodo temporal que abarca el plan, se van a llevar a cabo una serie de actuaciones que permitirán la participación y concurrencia de todas las entidades y ciudadanía de Castilla-La Mancha en la economía del dato. Se hará de una forma plenamente alineada con los valores normativa y estrategia que se tienen a nivel europeo.

Basado en los principios de "transparencia, colaboración y participación", dicho plan será sometido a una radiografía en el año 2027, que pondrá de manifiesto cómo impacta y cómo evoluciona la economía del dato regional.

CUATRO MISIONES Y HASTA 63 PROYECTOS

Según el responsable de la Oficina del Dato, este plan estratégico, dirigido por una parte, a la propia Administración y, por otra, a la ciudadanía y empresas, arranca con cuatro misiones y hasta 63 actividades o proyectos concretos.

La primera de esas misiones contempla el impulso de la cultura del dato, para mejorar y alentar capacidades organizativas y sociales dentro de toda la sociedad castellanomanchega.

"Estamos diseñando ya para este año un plan ambicioso de formación interno, dirigido a empleadas y empleados públicos de la Administración regional", ha indicado Cobas, que avanza que también colaborarán con entidades de fuera de la Administración regional, para contribuir a la difusión y a la divulgación de las capacidades y valores del dato y cómo se puede hacer provecho de ellos por parte de la ciudadanía o de las propias empresas.

La segunda de las misiones pasa por impulsar la innovación basada en el dato. El objetivo principal es definir y contemplar la definición de nuevos servicios en administraciones públicas y en empresas que contribuyan al desarrollo socioeconómico bajo un modelo de colaboración público-privado.

"En el plano más externo, estamos promoviendo un datató como mecanismo de innovación dirigido a estudiantes y a empresas. En esta primera edición que estamos finalizándolo ya hemos contado con 74 equipos, alcanzando hasta alrededor de 700 alumnos en las actividades de divulgación".

Dentro de esta misión también se busca fomentar y contribuir a la transformación y el uso de los datos en el tejido económico regional. "El año pasado ayudamos a cuatro entidades de la región a poder optar a unas ayudas que el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública, que alcanzaron hasta 3,5 millones de euros", ha explicado el responsable de la Oficina del Dato.

EL DATO ÚNICO, UN ACTIVO INTANGIBLE DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN

Dicho esto, ha añadido que el tercer reto o misión que contempla el plan sería la transformación estratégica, no solamente desde un punto de vista tecnológico, sino poniendo y considerando el dato como un activo estratégico en toda su cadena de valor y su ciclo de vida, teniendo la visión además de considerar el dato único como un activo intangible de la propia Administración.

A modo de ejemplo, ha agregado, la Administración regional está diseñando una serie de normativas políticas y estándares que promoverán y contribuirán a mejorar el uso del dato.

En cuanto a la última misión, ha dicho que busca que Castilla-La Mancha sea "excelentes en el cumplimiento y en la transparencia normativa que subyace y que regula toda la gestión y gobierno de los datos, a nivel europeo y a nivel nacional y regional".

"Estamos elaborando ya normativa específica adaptada a la nueva normativa de datos de la Unión Europea y tenemos en mente realizar una evaluación previa normativa de impacto de la protección de datos y hacer un análisis previo del impacto de la Inteligencia Artificial", ha concluido Cobas.