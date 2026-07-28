El Plan Director del Arbolado será herramienta para la planificación de Ciudad Real en las próximas dos décadas - AYTO CIUDAD REAL

CUENCA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real ya dispone de su Plan Director del Arbolado como herramienta de planificación que marcará el presente y futuro de la ciudad en cuanto a su bosque urbano en los próximos 20 años. Se trata de un documento que ya en 2017 la corporación municipal aprobó como elemento necesario y que es ahora cuando ha visto la luz por el impulso de la concejalía de Servicios a la Ciudad.

Su responsable, Gregorio Oraá, se ha mostrado muy satisfecho por la finalización del trabajo que se ha desarrollado durante más de año y medio, que "va a ser muy importante" para la ciudad y permitirá "ordenar, proteger y mejorar el arbolado y las zonas verdes".

Actualmente la capital cuenta con 34.000 árboles, de los que casi 4.000 se han plantado durante el presente mandato. El Plan Director que este martes se ha dado a conocer no es sólo un estudio técnico o un inventario de la situación actual sino que plantea un marco integral de gestión con 26 retos a los que enfrentarse por medio de 12 líneas estratégicas de actuación.

Los árboles, ha recordado Oraá, "no son un elemento decorativo, sino una infraestructura verde esencial para la ciudad". De ahí la importancia de trazar un planteamiento estratégico global en el que se ha dado cabida también a la ciudadanía (el Plan ha realizado encuestas y ha tenido en cuenta la opinión mostrada por los participantes): "es un compromiso con la calidad de vida de los vecinos".

El Plan Director del Arbolado nace como un "documento de ciudad", una estrategia de consenso "que no pertenece a ningún partido político", ha afirmado el edil. Es un trabajo que marca las bases de actuación "con rigor y visión de futuro" y que se traza como propósito el hacer llegar a la ciudadanía la necesidad del arbolado porque "sin bosque urbano Ciudad Real no sería habitable, ese es el mensaje".

Así ha resumido Luis Hiernaux, director de IFFE (empresa encargada del Plan) la trascendencia del arbolado en el futuro de las ciudades, por lo que uno de los retos es hacerle ver a la ciudadanía que "los beneficios son muy superiores a los posibles perjuicios".

Hiernaux ha abogado por la necesidad de invertir para mantener el patrimonio natural con el que cuenta Ciudad Real, "un arbolado sano, joven, adulto y, por tanto, prometedor", por lo que el Plan marca la forma "para sacar el mayor partido de ese patrimonio": "la ciudad tiene un potencial maravilloso" que tiene que gestionar, ha asegurado.