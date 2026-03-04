El Plan de Empleo de Guadalajara recibe las últimas 32 contrataciones y culmina mejoras en barrios, colegios o el zoo

Participantes del Plan de Empleo de Guadalajara. - IVAN SERRANO/AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Empleo del Ayuntamiento de Guadalajara, Begoña García, acompañada por el concejal de Servicios Municipales y Cementerio, David García, ha realizado este martes un balance del Programa Apoyo Activo al Empleo 2025-2026, un sistema mixto de contratación que, además de ofrecer oportunidades laborales a colectivos con especiales dificultades, está permitiendo acometer numerosas mejoras en la ciudad.

La comparecencia se ha celebrado en el nuevo acceso del cementerio municipal, donde actualmente se desarrollan varias actuaciones. García ha destacado que este programa, subvencionado por la Consejería de Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha y gestionado por el Ayuntamiento, es "una herramienta fundamental para ofrecer oportunidades laborales a quienes más lo necesitan y, al mismo tiempo, mejorar servicios y espacios de nuestra ciudad".

La edil ha subrayado que la resolución del proyecto fue aprobada al cien por cien, lo que demuestra "la solidez técnica del trabajo realizado por el equipo de Gobierno que encabeza nuestra alcaldesa, Ana Guarinos".

El programa cuenta con una inversión prevista de 582.000 euros, de los que 465.000 euros se destinan a personal y 117.000 euros a materiales. Durante 2025 se contrató a 68 personas, entre coordinadores, auxiliares, administrativos, encargados y operarios, mientras que en 2026 se incorporarán otras 32, cuya entrada se completará el 16 de marzo. La duración de los contratos es de 240 días para coordinadores y 180 días para el resto del personal.

García ha recordado que el programa está dirigido a personas desempleadas de larga duración, personas con discapacidad, jóvenes con baja cualificación, mujeres, mujeres víctimas de violencia de género, personas dentro del espectro autista, víctimas de trata y colectivo LGTBI, señalando que "este equipo de Gobierno entiende el empleo como una herramienta de inclusión social".

ACTUACIONES REALIZADAS EN TODA LA CIUDAD

En cuanto a las actuaciones desarrolladas, la concejal ha puesto en valor que "detrás de cada cifra hay personas y mejoras reales". Las cuadrillas del programa han intervenido en numerosos colegios --Río Henares, Las Lomas, La Muñeca, Isidro Almazán, Rufino Blanco, entre otros-- con trabajos de pintura, mantenimiento, jardinería y cerrajería. También han acometido labores de pintura en distintos puntos de la ciudad, incluyendo los puentes de Aguas Vivas y diversas dependencias municipales.

Asimismo, se han pintado más de mil bancos y alrededor de 400 papeleras en barrios como la Concordia, San Roque, La Antigua, Los Manantiales, Ingeniero Mariño o Aguas Vivas, entre otros.

En materia de jardinería, ha habido cuadrillas fijas en el Zoo, el Vivero municipal y el bulevar Clara Campoamor, donde se han realizado trabajos de mantenimiento, limpieza de maleza, pintura de recintos y acondicionamiento de zonas verdes.

También se han llevado a cabo mejoras en los barrios anexionados --Taracena, Iriépal, Valdenoches y Usanos-- y en distintas instalaciones deportivas, incluyendo campos de fútbol y vestuarios.

NUEVO ACCESO AL CEMENTERIO TOTALMENTE RENOVADO

Tras este balance, el concejal de Servicios Municipales, David García, ha detallado las actuaciones desarrolladas en el cementerio municipal, donde el Ayuntamiento continúa respondiendo a reivindicaciones históricas. García ha recordado que, durante el actual mandato, se implantó el enterramiento por las tardes, una medida que sitúa a Guadalajara al nivel de las principales ciudades españolas.

El edil ha presentado el nuevo acceso desde la zona de la calle Pedro Sanz Vázquez y los patios 6, 7 y 8, completamente renovado con trabajos de adoquinado, jardinería, riego, iluminación y continuidad de la pérgola, en coherencia con el bulevar inaugurado el año pasado.

Además, se está ejecutando la mejora de la escalera que conecta la parte antigua con la nueva, una actuación que estará finalizada este verano. García ha explicado que "quién vio el cementerio y quién lo ve", enumerando otras mejoras como la nueva rotulación, la colocación de bancos, la sustitución de papeleras antiguas, el adoquinado de numerosos caminos y la construcción de nuevas plazas y una fuente gracias al plan de empleo".

El concejal ha adelantado también que el Ayuntamiento iniciará en breve una nueva fase de construcción de sepulturas y nichos para atender la demanda, y ha anunciado que Guadalajara ha sido invitada a presentarse a concursos nacionales de cementerios debido al excelente estado del recinto. "Podemos sentirnos orgullosos: hemos convertido el cementerio de Guadalajara en uno de los mejores de España", ha afirmado.

Por último, García ha agradecido el trabajo de las personas contratadas mediante el plan de empleo, el esfuerzo de los operarios municipales y la paciencia de los usuarios, recordando que actualmente algunas zonas se mantienen cerradas temporalmente por motivos de seguridad. "La parte afectada corresponde al acceso de la nueva escalera, con previsión de reapertura en aproximadamente dos meses", ha detallado.