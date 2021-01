El Plan de Empleo de Junta y Diputación de Ciudad Real tiene prevista una cuantía de más 27 millones de euros en 2021

CIUDAD REAL, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Empleo que financian de manera conjunta el Gobierno Regional y la Diputación de Ciudad Real tiene previsto para 2021 un importe de 27,7 millones de euros. Así lo ha adelantado este viernes el vicepresidente segundo, Fernando Redondo, durante el pleno ordinario de enero de la institución provincial.

A una pregunta de la oposición sobre en qué punto está la ejecución este año, Redondo ha avanzado que hace pocos días desde el Gobierno regional se les ha hecho llegar un borrador del acuerdo que no podrá ser firmado hasta que la institución provincial liquide su presupuesto de 2020 dando así cumplimiento a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Una cantidad, ha detallado, que supone un incremento de un cien por cien a la del pasado año que ascendió a 14 millones de euros, con la finalidad de poder atender a un posible aumento en el volumen de desempleados una vez acabe el paraguas de los Ertes.

Previamente el PP había trasladado la preocupación de alcaldes que están viendo cómo llaman a la puerta de sus despachos muchos vecinos preguntándoles cuando se van a poner en marcha este plan. Además que aún no saben que partida presupuestaria dejar para tal fin ya que necesitan saber la cuantía de la que van a disponer.

En este sentido, Redondo también ha expuesto cómo desde la institución provincial se puso en marcha en diciembre un plan de empleo propio de la Diputación para que los ayuntamientos no se quedaran sin poder contratar. Además ha enumerado diversas iniciativas de la institución provincial relacionadas con el empleo como los más de doscientos contratos para poner en marcha el Plan Colegio Seguro que en estas fechas ha iniciado su segunda fase.

CABALLERO PIDE ALEJAR DEL DEBATE POLÍTICO LA SALIDA DE LA CRISIS

A raíz del tema el presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, ha pedido un esfuerzo para sacar del debate político la salida de la crisis y ha solicitado a la dirección provincial del PP que "se ponga coto a esas mociones demagógicas" que se están planteando en muchos ayuntamientos.

Para Caballero es necesario que todas las administraciones hagan un ejercicio de responsabilidad para que la crisis económica originada en la sanitaria no deje a nadie en el camino. Ha recordado las medidas que tanto desde el Gobierno de España como el de la región y la propia Diputación se están tomando para intentar compensar los efectos de la situación nombrando especialmente aquellos que tienen que mantener sus negocios cerrados.

Se ha referido concretamente a los ayuntamientos que "sin duda" están intentado también tomar las medidas necesarias para paliar la situación "sin importar el color político", ha asegurado, por lo que ha pedido evitar "zancadillas" por parte de los grupos de oposición con mociones que generan un debate político que no lleva a ningún sitio. "No hay que entrar en una subasta de quién le da más en su municipio a los hosteleros o comerciantes para no convertir a los municipios en un campo de batalla, cuando lo que hay que hacer es empujar todos en la misma dirección", ha insistido.

Finalmente, ha invitado a acompañar al esfuerzo presupuestario de Gobierno regional puesto a disposición de los sectores afectados, cada uno en la medida de sus posibilidades.

MACRO GRANJAS

En pleno se iniciaba con una declaración institucional en el que la Diputación declara su apoyo a los municipios que se han posicionado en contra de la instalación de modelos de macro granjas de cerdos.

Una sesión en la que ha predominado la unanimidad en los puntos del orden del día en el que destaca la aprobación del primer reparto de subvenciones nominativas de inversiones de 2021 que asciende a 600.487 euros.

Por otro lado el equipo de Gobierno se ha comprometido por un lado a que se preavise a los ayuntamiento del vencimiento de plazos para solicitar subvenciones o planes, así para su justificación. Por otro, a analizar si hay que reforzar el apoyo que se presta desde la Diputación a pequeños municipios que sin recursos humanos tanto para formar las mesas de contratación como para la selección de personal.