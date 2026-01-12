El Plan Estratégico de Mayasa alcanzará el centenar de empleos en la comarca de Almadén

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, se ha reunido hoy con el presidente de MAYASA, José Tejero - JCCM

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, se ha reunido este lunes con el presidente de Mayasa, José Tejero, para conocer los detalles del plan estratégico que va a ejecutar para el desarrollo de Almadén y comarca a través de esta empresa pública. En este encuentro, también ha participado la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández.

Tras la reunión, José Manuel Caballero, ha mostrado el respaldo del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a este Plan Estratégico de Mayasa y ha agradecido la inversión y el compromiso del Gobierno de España en esta materia. El vicepresidente segundo ha garantizado que "en todo eso vais a tener la complicidad y el acompañamiento del Gobierno de Castilla-La Mancha en un nivel transversal, desde todos los ámbitos y desde todas las consejerías."

Caballero ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a colaborar al máximo en la ejecución de este plan estratégico "y vamos a intentar que los objetivos se cumplan no solo al máximo, sino que, en la medida de lo posible, se superen y que, si podemos conseguir que en lugar de 100 empleos, sean al final 150, mucho mejor; y si además conseguimos que la finca dé más posibilidades todavía de actividad y de negocio, sin duda será mejor".

El objetivo de este plan estratégico, tal y como se ha explicado, es lograr la rentabilidad y sostenibilidad financiera a través de los negocios agropecuarios y turísticos. Por este motivo, se va a promover el potencial de la Dehesa de Castilseras y del parque minero de Almadén. En el ámbito de la investigación y el desarrollo técnico, se ha explicado que Mayasa mantendrá e impulsará las capacidades técnicas desarrolladas por el Centro Tecnológico del Mercurio. El objetivo es alcanzar la sostenibilidad económica y ambiental de la compañía con esta inversión de 12,7 millones de euros con la posibilidad de elevarse hasta los 24 millones.

José Manuel Caballero y José Tejero han coincidido en que Mayasa debe seguir siendo un importante eje de generación de empleo y desarrollo económico y social para Almadén y su comarca. Tal y como han explicado, este plan supone "la transición de un modelo basado en la venta de mercurio a fundamentar una eficiente explotación de sus dos principales activos, la dehesa y el parque minero, que es Patrimonio de la Humanidad; y el conocimiento en torno al mercurio a través la investigación en remediación y técnicas para el tratamiento y gestión de dicho mineral".

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha remarcado que "nos alegra esta decisión del gobierno de España de invertir en Almadén y se suma a lo que ya estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha". Caballero ha recordado que hace pocos meses se inauguraba una importante inversión en la Escuela de Ingeniería de Minas o la rehabilitación de la Casa Academia de Minas.

Además, ha señalado que "estamos trabajando ya para que la nueva residencia universitaria sea una realidad en Almadén, lo que consolida que Almadén siga estando vinculado a la UCLM y que siga formando parte de ella". Ha recordado que esta inversión forma parte de las inversiones que se están desarrollando en colaboración con el Gobierno de España, como el Plan de Sostenibilidad Turística que también se está desarrollando en la comarca, o la actuación en el cuartel de la Guardia Civil de Almadén.

En materia sanitaria, ha puesto en valor la helisuperficie en Almadén "con la posibilidad de vuelos nocturnos, que sin duda viene a dar mucha tranquilidad a los ciudadanos de la comarca ante la posibilidad, lamentable, de tener algún accidente o incidente que precise de la utilización de estos medios aéreos nocturnos". Del mismo modo, ha mencionado "las inversiones realizadas en el centro de salud, con la incorporación de un aparato TAC para mejorar el diagnóstico."

"El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha dejado de invertir en Almadén para garantizar las posibilidades de mayor bienestar de sus vecinos", ha remarcado. Asimismo, ha avanzado que "vamos a más porque tenemos el compromiso del presidente García-Page, y será realidad en pocos meses, la puesta en marcha del Transporte Sensible a la Demanda en esta comarca".

"Nuestro compromiso es apostar por Almadén, estar en Almadén, invertir en Almadén y garantizar el bienestar y las posibilidades de desarrollo de los vecinos de Almadén", ha incidido. "Todas estas inversiones trasladan un mensaje de esperanza a una zona que está aquejada por el fenómeno de la despoblación y seguiremos apostando y trabajando porque Almadén no pierda población y para desarrollar proyectos que faciliten que otros puedan volver", ha concluido.