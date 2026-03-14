El Plan Regional frente a la Resistencia de los Antibióticos de C-LM centra su atención en la concienciación pública

Archivo - Imagen de recurso de antibióticos. - US - Archivo

TOLEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan Regional frente a la Resistencia de los Antibióticos (PRAN-CLM), dependiente de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, ha centrado su atención en la concienciación y sensibilización.

Según la última encuesta publicada por el Eurobarómetro sobre la resistencia antimicrobiana, el conocimiento sobre antibióticos y su uso correcto tiene un margen de mejora, tal y como ha trasladado la Junta por nota de prensa.

"Usar bien los antibióticos es vital" y "antibióticos, tómatelos en serio", son algunos de los lemas de las campañas institucionales en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios" (AEMPS) y del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Y es que, según advierten, la resistencia a los antimicrobianos es una de las mayores amenazas para la salud de nuestros tiempos.

En Europa, una de cada cinco infecciones bacterianas es resistente a los antibióticos. Por ello, valoran como necesario reforzar la comunicación y difusión de la importancia de la utilización adecuada de los antibióticos como un reto común a afrontar de manera coordinada por la ciudadanía, los profesionales de la salud y las instituciones.

UN PLAN CON SEIS EJES

La sensibilización y concienciación solo es uno de los seis ejes de trabajo del PRAN-CLM, que contempla también la vigilancia del consumo y la resistencia a los antibióticos; el control de la resistencia a antibióticos; la prevención de la necesidad de uso de los antibióticos; investigación, así como la formación específica.

Para ello, la red asistencial castellanomanchega cuenta con 22 equipos de Programas del Optimización del Uso de Antimicrobianos, y cuatro equipos autocertificados del ámbito comunitario, concretamente en Albacete, Alcázar de San Juan, Guadalajara y Toledo y cinco en el ámbito hospitalario, en el Hospital Universitario de Toledo, el de Guadalajara, el Hospital General Universitario de Ciudad Real, el Hospital General Universitario La Mancha Centro y el Hospital General de Valdepeñas.

Además, cuenta con 125 profesionales formados en las cuatro ediciones del Curso Plan Regional frente a la resistencia a los antibióticos (PRAN-CLM), lo que en palabras de la directora general Carmen Encinas, conforma "una gran familia que va a funcionar como altavoz que ponga en valor nuestra estrategia regional y lleve a cabo actuaciones para mejorar la salud de las personas a través de un uso adecuado de los antibióticos".