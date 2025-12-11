El plan de respuesta a afectadas por retrasos de mamografías en Talavera ya ha culminado, según la Junta

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. - CORTES

TOLEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha insistido en que el plan de repuesta a las afectadas por retrasos de las pruebas del cáncer de mama en Talavera de la Reina ha culminado ya en noviembre, desde que en el mes de junio la empresa encargada de ello dejara de realizarlas.

Con motivo del debate parlamentario en las Cortes, ha recordado que estas pruebas se hacen a mujeres sanas, y que, en junio, el proveedor de este servicio esencial, "por situaciones sobrevenidas" dejó "tirado" a este Ejecutivo.

Desde que se acotó este problema, se estableció un plan de respuesta alternativo por parte de la Consejería de Sanidad para mantener los objetivos programados dentro del año en curso.

Se citó directamente a mujeres para realización de mamografías en el propio hospital de Talavera, que hasta entonces no se hacían, y por otro, realizando un acuerdo de ejecución con esta finalidad, con el Centro Quirón Salud, y posteriormente, también con el Hospital Parque Marazuela, ha concretado el consejero.

El programa "se ha armonizado conforme a su programación "y ya casi 5.000 mujeres han sido invitadas al programa, las que había que invitar de cara a finalizar en el año 2025", ha remarcado Fernández Sanz, recordando que este dato ya lo precisó la semana pasada el director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Joaquín Torres.

En este punto, el titular regional de Sanidad ha destacado que de la situación de respuesta "se ha dado cuenta de manera transparente a la opinión pública, a través de canales habituales, informado a la Asociación Española Contra el Cáncer, tanto de Talavera como de toda la región".

Frente a las acusaciones de la oposición de "dejadez, abandono y de poner en peligro la salud de las mujeres", ha tildado esta actitud como "auténtica barbaridad" señalando que sobran las "alarmas, los escándalos y las palabras muy gruesas y desmedidas".

VOX PIDE NUEVAMENTE SU REPROBACIÓN

Por su lado, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha exigido la reprobación, dimisión o cese del consejero de Sanidad así como una auditoría integral externa independiente de todo el sistema de cribados en el hospital de Talavera de la Reina y en todo el servicio de salud de la región.

En este punto, ha criticado que en el Hospital Nuestra Señora del Prado "hay muchas carencias de profesionales, pero ni siquiera en una crisis tan grave como la del cribado del cáncer de mama", el consejero "se ha dignado a que se contraten los 11 radiólogos que hacen falta" en este centro.

En Talavera de la Reina, según Moreno, unas "2.500 mujeres" se han quedado sin realizar su mamografía de cribado durante casi cinco meses, desde que cerró esta empresa "sin preaviso", pero ante esto, el Ejecutivo debía "haber reaccionado" y no lo ha hecho.

"Muchas mujeres podrían tener un cáncer sin saberlo, podrían necesitar un tratamiento urgente y ni siquiera han sido informadas, y usted sabe que la detección precoz es lo que salva vidas, pero parece ser que no les ha importado, y no les da importancia a esos cinco meses de retraso, cuando sí que lo tiene", ha lamentado Moreno.

PP ALUDE A UNA SEGUNDA PRUEBA

Por su lado, el diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya ha pedido al consejero que clarifique que de las 3.000 pruebas que se han realizado a mujeres tras el retraso que se generó desde principios de verano, cuántas de ellas han tenido que ser derivadas para una segunda prueba.

"De confirmación o no de un procedimiento tumoral patológico. ¿Quién se va a hacer cargo de esas personas?, ¿van a ir ustedes casa por casa a pedirles perdón?, ¿va a ir Emiliano García-Page a esas personas a decirles algo?", se ha preguntado el diputado del PP.

Siguiendo con esta idea, Moreno Moya ha señalado que "cuando una persona tiene un procedimiento patológico tiene todo el derecho del mundo a dudar de por qué se ha producido y de si el tiempo que han perdido en el Gobierno regional ha sido un factor determinante para el desarrollo y evolución de su enfermedad".

Ante esta realidad que ha descrito el parlamentario, ha señalado que el consejero de Sanidad debería abandonar el Gobierno de Castilla-La Mancha.

PSOE: NO HA HABIDO OCULTACIÓN

Por su lado, el diputado socialista José Antonio Contreras ha defendido que la Consejería de Sanidad no ha ocultado información "en ningún momento", ni tampoco "se ha querido ni mucho menos tener los cribados y no dar el resultado".

"Dejen de mentir. Están mintiendo constantemente, porque les interesa un día sí y otro también dramatizar, crear alarma y eso es lo que es más triste", ha afirmado el parlamentario del PSOE, acusando a PP y Vox de no pensar en las mujeres afectadas, y apoyarse en ellas para "intentar hacer política", una estrategia que sí "es rastrera".