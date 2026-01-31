El Plan de Turismo de Tomelloso avanza firme, ultima la Casa de las Letras y ambiciona aumentar visitantes en un 25%

Mercado de Abastos de Tomelloso. - EUROPA PRESS

TOMELLOSO (CIUDAD REAL), 31 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha ofrecido detalles al respecto del grado de cumplimiento de la estrategia turística diseñada por su equipo de Gobierno en torno al Plan de Sostenibilidad con fondos europeos destinados en el municipio, una iniciativa que ultima grandes hitos para 2026, desde la finalización de la Casa de las Letras o el nuevo parque de autocaravanas, hasta inversiones destinadas a un pabellón ferial o a seguir apuntalando el Mercado de Abastos.

En una entrevista con Europa Press, ha citado algunos de los logros que están por venir, empezando por la futura Casa de las Letras y las Artes de Tomelloso, que enfila su recta final, y si bien arrancó su inversión en la etapa anterior, ha sido este Plan de Sostenibilidad Turística el que le ha dado en este mandato "el empuje definitivo".

Una instalación cultural que "rendirá homenaje" a todos los artistas de la ciudad manchega, "la Atenas de La Mancha", cuna de Dionisio Cañas, Eladio Cabañero o Antonio López.

Todas las acciones alrededor de esta instalación ya están recepcionadas por la autoridad municipal, y ahora queda "realizar su proyecto museístico para dotar de vida a un espacio" que podrá ser una realidad "entre abril y mayo".

La intención es que la instalación dé cabida a la tradición también con eventos que hagan de Tomelloso una "referencia cultural" en la comarca, en la región y en el centro del país, algo que tiene ya como aliada a la Fiesta de las Letras que se celebra a finales de todos los meses de agosto.

Ese es, además, el motivo por el cual la razón de ser del edificio será su alianza con la Fiesta de las Letras, que convertirá al inmueble en "un homenaje a los artistas de Tomelloso".

"Son muchos los artistas que ha tenido Tomelloso, pero también muchos los que cuentan con nuestro Ayuntamiento para garantizar la continuidad de su obra. Son muchas las familias que nos ofrecen la cesión gratuita de su obra a cambio de que la misma pueda tener un espacio en una instalación cultural como la Casa de Las Letras", ha rematado.

ÉXITO DEL MERCADO DE ABASTOS

Dentro del mapa de actuaciones sigue destacando el innovador Mercado de Abastos, rehabilitado con fondos europeos y que se ha convertido en "referente".

Instalación que sumará una nueva cueva que ha sido rehabilitada de cara al verano que viene y que podrá ser visitable y accesible, "donde se podrán realizar actividades".

Para el primer edil, la remodelación del mercado no podía limitarse solo al edificio, ya que merecía que se tuviera en cuenta "todo el entorno".

Es por ello que se ha acompañado la tarea de darle una nueva cara de la infraestructura de pérgola fotovoltaica sostenible para generar un microclima en el mercado "que garantice su disfrute" a lo largo de todo el año.

El aparcamiento anejo sufrirá también una remodelación, zona que estará acompañada de una zona de juegos infantiles.

Un espacio de compras y esparcimiento que va más allá de colocarse la etiqueta de motor turístico o cotidiano para los tomelloseros, ya que además sirve como punto de referencia para las compras habituales de toda la comarca.

Es por ello que Javier Navarro ha reivindicado su acción de Gobierno en todos los avances que se han producido en esta infraestructura, que fue recibida por su equipo en otras circunstancias.

"Tenía luz de obra, ningún tipo de climatización, no contaba con extracción de humos y no había interés de nadie por invertir en un local", rememora, indicando cómo se le ha dado la vuelta a la situación, ya que ahora "hay hosteleros en lista de espera" para poder asumir alguno de sus espacios.

El mercado está abierto de martes a domingo y alberga "actividades de todo tipo", desde formativas hasta culturales, sin dejar de lado lo gastronómico, de lo gourmet a lo tradicional y respetando su antiguo uso de lugar de abastos.

UNA ROMERÍA ETERNA

Dentro del capítulo de joyas de la corona en lo que a recursos turísticos y tradicionales se refiere, el alcalde de Tomelloso pone en valor la importancia de su romería en honor a la Virgen de las Viñas, que también se ha visto beneficiada de la acción del Plan de Sostenibilidad Turística, allanando su camino hasta poder convertirse en Fiesta de Interés Turístico Nacional en el corto plazo.

Desvela en este punto que ya se han celebrado reuniones "con personas y entidades que pueden avalar" su candidatura, toda vez que da por garantizada su relevancia nacional.

"Ya estamos trabajando de la mano de estas personas y estoy seguro de que más pronto que tarde se hará realidad. Es una festividad que congrega a miles y miles de vecinos de Tomelloso y que atrae a otros miles de vecinos de otras localidades, y pronto tendrá ese carácter nacional ya totalmente reconocido", ha aseverado.

LA GASTRONOMÍA COMO ALIADA

Con un plantel hostelero de calidad diferenciada, el alcalde de Tomelloso aboga por ir de la mano con el sector para potenciar la oferta de la ciudad como referente turístico.

Y es que, más allá de contar con la Estrella Michelin de Rubén Sánchez en Epílogo o con la vitola de mejor pizzero del mundo ostentada por Marquinetti, defiende que los restauradores tomelloseros juegan en Primera División.

"Contamos con una red gastronómica que sabe combinar la esencia y la tradición del vino con unos platos exquisitos", asegura, citando en una breve enumeración restaurantes como Alhambra, Plinio o Casa Justo entre los ases de la baraja tomellosera.

DEPORTE, TAMBIÉN COMO MOTOR

Colocar a Tomelloso como epicentro de eventos deportivos también está en la hoja de ruta del alcalde, en "una apuesta decidida" por atraer "campeonatos de relevancia", algo que puede permitirse al contar con unas "magníficas instalaciones deportivas, bien mantenidas".

Unas instalaciones que se verán completadas con el pabellón ferial, dentro de la cartera de inversiones donde también destacan los avances en la piscina municipal.

Un trabajo que hace que "muchas federaciones como las de Kárate o Judo terminen confiando en el trabajo de los técnicos municipales y en el compromiso de este equipo de Gobierno" para decantarse por Tomelloso para sus grandes eventos.

Ha citado, por ejemplo, el campeonato de Crossfit, "entre los cinco mejores a nivel nacional y que atrae a miles de personas durante un fin de semana".

Al turismo de deportes, ha querido sumar la oportunidad que se abre para que Tomelloso sea también lugar de encuentro y celebración de congresos. En este punto, alude a la inversión de cuatro millones de euros en la parcela de 8.000 metros cuadrados que albergará el pabellón ferial, preparado para acoger "todo tipo de eventos".

Ante esta realidad, pone el acento en la necesidad de aumentar las plazas hoteleras. "Tener un pabellón ferial que pueda albergar congresos tiene que ir ligado de que esas personas que vayan a disfrutar de esos congresos tengan un lugar donde alojarse en Tomelloso".

En este punto, recuerda que esa oferta se verá ampliada en 2026 gracias a la construcción de lo que vendrá a ser "el primer hotel desmontable que se va a construir en España".

AUTOCARAVANAS COMO COMPLEMENTO

Unas plazas hoteleras que tendrán su complemento en el parking de autocaravanas, que tras una inversión de más de 200.000 euros para albergar una quincena de vehículos estará operativo en la próxima campaña.

Y es que, tal y como apunta el alcalde tomellosero, el número de turistas extranjeros va al alza año tras año, por lo que las autocaravanas se convierten también en un objetivo a la hora de atraer visitantes.