La planta de biomasa de Mahou San Miguel en Alovera se convierte en referente de descarbonización industrial

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura en Alovera, la planta de biomasa de Mahou San Miguel. - JCCM

ALOVERA (GUADALAJARA), 9 (EUROPA PRESS)

La inauguración de la planta de biomasa de Mahou San Miguel en su centro de producción de Alovera (Guadalajara) se ha convertido en un ejemplo de transformación y descarbonización industrial, al permitir sustituir progresivamente el gas natural por energía térmica renovable y reducir hasta un 95% las emisiones directas de CO2 de la fábrica, unas 17.000 toneladas anuales. La instalación, construida y operada por Magnon, del Grupo Ence, es la mayor planta de biomasa del sector cervecero en España.

El acto de inauguración, al que han asistido representantes de las administraciones y de las empresas implicadas, ha comenzado con una visita a las instalaciones y el descubrimiento de la placa conmemorativa.

Durante las intervenciones posteriores, los responsables de Mahou San Miguel, Magnon, el Gobierno de España y Castilla-La Mancha han coincidido en destacar el proyecto como una muestra de colaboración público-privada y como una vía para avanzar hacia una industria más sostenible, competitiva y menos dependiente de los combustibles fósiles.

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha situado la planta como "un ejemplo de lo que queremos en este país" y ha destacado la importancia de la participación pública para hacer posibles inversiones de esta magnitud. En concreto, ha señalado que el Estado ha aportado cerca de 4,5 millones de euros al proyecto, una ayuda que, según ha explicado, ha permitido movilizar una inversión privada tres veces superior.

García Brustenga ha defendido que este tipo de apoyo público no solo sirve para impulsar la inversión, sino también para aportar "certidumbre" a las empresas y transmitir que existe una apuesta por la transformación industrial. En este sentido, ha considerado que la actuación de Alovera representa un modelo de modernización, autonomía energética y competitividad para las próximas décadas. También ha avanzado la intención de mostrar este proyecto fuera del territorio español.

Ha señalado que España será país socio invitado de la feria industrial Hannover en Alemania y ha explicado que ya se está trabajando con Castilla-La Mancha para que la región y sus empresas estén presentes en ese foro internacional, poniendo como ejemplo proyectos como este en Alovera.

PAGE: "LA SOSTENIBILIDAD HA DEJADO DE SER UNA OPCIÓN"

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado el carácter estratégico de la instalación y el liderazgo de las empresas participantes. A su juicio, la planta de biomasa constituye una muestra de cómo una compañía puede afrontar los retos de sostenibilidad al mismo tiempo que moderniza sus instalaciones y mejora su competitividad.

García-Page ha subrayado que la sostenibilidad ha dejado de ser una "opción" para convertirse en una necesidad tanto medioambiental como económica y empresarial. En este sentido, ha valorado que el proyecto permita aprovechar recursos disponibles mediante un modelo de economía circular y reducir dependencias energéticas.

El presidente regional también ha resaltado la importancia de que las empresas avancen en procesos de transformación industrial pese a las dificultades y ha puesto a Mahou San Miguel como ejemplo de una compañía que está "tirando" de España y demostrando capacidad para adaptarse a los cambios.

Desde Mahou San Miguel, su director general, Alberto Rodríguez-Toquero, ha definido la inauguración como un paso importante en la transformación de la compañía y como una expresión de su responsabilidad con el desarrollo industrial y con los territorios en los que está presente. Ha destacado asimismo que el proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre empresas e instituciones.

También ha explicado que la planta permitirá progresivamente sustituir el consumo de gas natural por energía renovable y reducir hasta un 95% las emisiones directas de CO2 de la fábrica, evitando la emisión de unas 17.000 toneladas al año. Según ha dicho, el objetivo es avanzar hacia una producción más eficiente, resiliente y menos dependiente de los combustibles fósiles.

El director general ha recordado además el peso de Alovera dentro de la estructura industrial de Mahou San Miguel, al tratarse de la mayor fábrica de cerveza de España y una de las mayores de Europa, y ha incidido en la vinculación de la compañía con Castilla-La Mancha y con el municipio de Alovera.

Por su parte, la directora general de Magnon Servicios Energéticos, Lidia Roca, ha incidido en que la planta es fruto del esfuerzo conjunto de ambas compañías y del respaldo de las administraciones públicas. Ha situado la biomasa como "la gran protagonista" del proyecto y como una herramienta para afrontar el reto europeo de avanzar hacia una industria energéticamente independiente y sostenible económicamente.

Roca ha defendido que apostar por la biomasa no responde únicamente a criterios medioambientales, sino también a una decisión de estrategia empresarial, al aportar seguridad energética y garantía de suministro en un contexto de volatilidad de los precios de la energía. La responsable de Magnon ha puesto igualmente el foco en el carácter local del recurso utilizado y en su capacidad para generar actividad económica y empleo y dinamizar el medio rural. Asimismo, ha señalado que el aprovechamiento de biomasa puede contribuir a una gestión forestal activa y a prevenir la propagación de incendios.

Este proyecto se enmarca en la estrategia de descarbonización de Mahou San Miguel. La instalación utiliza biomasa agroforestal y, según los datos expuestos durante el acto, permitirá reducir de forma sustancial la huella de carbono de la fábrica, al tiempo que refuerza su autonomía y resiliencia energética.

La inauguración ha servido así para presentar la planta de Alovera no solo como una infraestructura energética vinculada a una fábrica, sino como un proyecto de transformación industrial basado en la colaboración entre Mahou San Miguel y Magnon y en el apoyo de las administraciones públicas.

En el acto ha estado también la alcaldesa de Alovera, Purificación Tortuero; el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez; el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, entre otros cargos.