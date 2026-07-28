La plantilla educativa en C-LM se elevará en 876 docentes más hasta los 34.539 efectivos en el próximo curso

Rueda de prensa del Consejo de Gobierno de C-LM en 28 de julio - JUNTA C-LM / DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la plantilla de efectivos docentes para el curso escolar 2026-2027, que estará integrada por un total de 34.539 profesionales, lo que supone 876 docentes más que el pasado curso.

Lo ha señalado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en una rueda de prensa celebrada en los servicios centrales de la Consejería, en la que también ha señalado que "con esta medida, el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa reforzando la calidad del sistema educativo y dando respuesta al crecimiento de las necesidades de los centros educativos de la región".

En su intervención, ha aclarado que, del total de nuevos efectivos, 770 corresponden al cupo ordinario, en cumplimiento del acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales CCOO, ANPE y UGT para mejorar las condiciones del sistema educativo.

Estos nuevos recursos permitirán avanzar en la reducción de las horas lectivas, incrementar los apoyos en los centros, crear nuevas unidades educativas, ampliar grupos en las enseñanzas de Régimen Especial, reforzar los servicios de orientación, atender las necesidades de los nuevos centros educativos y seguir impulsando la inclusión educativa.

CASI MIL EFECTIVOS MÁS PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a 965 efectivos destinados a planes y programas educativos, de los que 106 son nuevas incorporaciones respecto al curso anterior.

Estos docentes desarrollarán iniciativas como el programa PROA+, los programas de refuerzo de la competencia matemática y lectora, los programas de inclusión, los de segunda oportunidad y los planes de éxito educativo y prevención del abandono escolar temprano.

"Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico mantiene su apuesta por el fortalecimiento de la educación pública. Desde que Emiliano García-Page accedió a la Presidencia de Castilla-La Mancha, la plantilla docente de la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 6.310 profesionales", ha finalizado.