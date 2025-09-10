La plantilla de Eserman en Puertollano clama por sus empleos frente a la sede central de Repsol en Madrid

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 10 (EUROPA PRESS)

La plantilla de Eserman en Puertollano (Ciudad Real) se ha concentrado en la mañana de este miércoles frente a la sede de Repsol en Madrid en defensa de sus puestos de trabajo, que siguen en el aire después de que Repsol Química anunciara una reconversión logística de la multienergética que no contempla la continuidad de los puestos de trabajo de Eserman en la ciudad minera.

Los trabajadores, encabezados por el secretario provincial de CCOO Industria, Víctor Manuel Arias, y el presidente del comité de empresa, Juan Omedo, han llegado a la calle Méndez Álvaro bajo la vigilancia de unidades de intervención policial y han realizado su protesta sin incidentes. Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Puertollano Manuel Sánchez y Esther Mora también se han desplazado en apoyo de la plantilla.

Los trabajadores denuncian que Repsol haya otorgado a la empresa Katoen Natie el nuevo contrato de gestión logística sin ninguna garantía de que se preserven, vía subrogación, los puestos de trabajo y evite un expediente de extinción de empleos en Eserman de incierta negociación.

Así, piden a Repsol que intervenga y proceda a la subrogación como derecho histórico de los trabajadores. Francisco San José, secretario de la Federación Estatal de Industria de Comisiones Obreras, ha expresado a los medios de comunicación el apoyo del sindicato "de manera firme, activa y decidida para defender lo más digno que tenemos los trabajadores, que son sus puestos de trabajo, su futuro y el de sus familias".

En este sentido ha recordado que Eserman "es una empresa auxiliar de la multinacional Repsol, que está comprometida con una transición sociolaboral justa en la que no pueden quedarse los trabajadores en el camino".

"Tiene que haber un compromiso que garantice el futuro, la viabilidad y el acompañamiento laboral de todos los trabajadores", ha señalado. "Que 60 familias se vayan a la calle en Puertollano es un drama que Comisiones Obreras no va a permitir, y por eso pedimos a todos los actores involucrados, incluidas las administraciones regionales y locales, que ayuden para mantener estos puestos de trabajo", ha concluido.

De su lado, Juan Andrés Olmedo, presidente del comité de empresa de Eserman, ha pedido a Repsol que "continúe con la tradición de la subrogación que se viene realizando desde hace décadas", aunque ha destacado que ningún responsable de la compañía haya salido a atender a los concentrados.

Por otra parte, Víctor Manuel Arias, secretario provincial de Comisiones Obreras Industria Ciudad Real, ha lamentado igualmente que no se haya producido ninguna respuesta de Repsol, "salvo el gran dispositivo policial desplegado". "Lo único que pedimos pacíficamente es un derecho histórico, como es la subrogación de los puestos de trabajo, y así seguiremos, tocando las puertas que haga falta, para que nos escuchen y se cumpla la ley", ha sentenciado.

En este contexto ha lamentado que el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, no se haya presentado en la concentración, tal y como había anunciado hace unos días.