Archivo - Un centro de Mahle - MAHLE - Archivo

CUENCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores y trabajadoras de Mahle han ratificado este viernes el preacuerdo alcanzado con la dirección de la empresa para extinguir 147 puestos en la planta de Motilla del Palancar (Cuenca). La salida de estos trabajadores de la empresa se producirá el 25 de noviembre.

Tal y como han informado en un comunicado los sindicatos CCOO y UGT, una vez aceptado el preacuerdo, sobre el que ha votado el 77,5% de la plantilla, quedan desconvocadas las jornadas de huelga previstas para la próxima semana.

Asimismo, desde las organizaciones sindicales afirman que el acuerdo, ratificado por el 98% de los votos, "contempla 23 despidos menos de los previstos y el cumplimiento de los compromisos alcanzados en el ERE anterior conforme a los salarios base de 2026".

En turnos de votación de mañana y tarde, de las 381 personas que han votado, 377 han votado 'sí', 2 han votado 'no', ha habido un voto nulo y un voto en blanco. Por otro lado, 110 personas no han votado.

El preacuerdo incorpora una cláusula de prórroga de un año, garantizando la continuidad de las condiciones pactadas, y "aportando una mayor seguridad para todos los trabajadores y trabajadoras de la plantilla".

En cuanto a la afectación prevista, los 147 trabajadores y trabajadoras saldrán en una única ola, quedando el reparto en 85 trabajadores de personal directo y 62 trabajadores de personal indirecto.

CONDICIONES

La indemnización se fija de 0 a 3 años de antigüedad, en 31 días por año trabajado, sin tope, con un mínimo de indemnización de 5.000 euros, de 3 años y un día a 5 años de antigüedad, en 31 días por año trabajado, sin tope, con un mínimo de indemnización de 8.500 euros.

De 5 años y un día a 7 años de antigüedad, en 31 días por año trabajado, sin tope, con un mínimo de indemnización de 10.000 euros; de 7 años y un día a 10 años de antigüedad, en 31 días por año trabajado, sin tope, con un mínimo de indemnización de 14.000 euros.

De 10 años en delante de antigüedad, lo que corresponda con un máximo de importe de la indemnización del despido improcedente de 33 días por año trabajado con un tope de 24 meses.

La mesa negociadora agradece el compromiso, la unidad y la responsabilidad mostrados por la plantilla durante este último proceso.

"Fruto del objetivo de defender y hacer respetar los acuerdos ya alcanzados anteriormente se han conseguido importantes avances respecto a la situación y condiciones de partida", afirman los sindicatos.