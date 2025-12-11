La plantilla de Schreiber Foods finaliza la huelga parcial que retomará en enero con protestas

Primera jornada de Schreiber Foods de Noblejas - CCOO

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de trabajadores y trabajadoras de la empresa Schreiber Foods en Noblejas ha decidido interrumpir las huelgas parciales que comenzaron en noviembre. El motivo es el descenso de la producción durante este mes, que ha reducido proporcionalmente la capacidad de presión ante la dirección.

"La empresa ha utilizado la estrategia del desgaste para arrastrarnos justo a este periodo sabiendo que no es el más favorable para el pulso que estamos echando", ha lamentado la presidenta del comité de empresa, Cristina Ramírez.

El comité pide a la dirección que analice lo que está ocurriendo en el centro y "tome nota" de cara a plasmar en una mesa su voluntad real de llegar a un acuerdo respecto al convenio que sigue bloqueado. Esto no es una renuncia, asegura la plantilla, sino "un alto en el camino para volver con fuerza a partir de enero".

Para entonces, según informa CCOO, se establecerán jornadas de huelga de 8 horas con el propósito de paralizar la actividad de la planta y "que seamos escuchados como merecemos" ha dicho Ramírez.

"Por nuestra parte pondremos todo lo necesario para hacerles negociar, nunca hemos dado un portazo al diálogo, pero una cosa es negociar con voluntad real y otra que aceptemos retrocesos disfrazados de propuestas", ha sentenciado la representante sindical.