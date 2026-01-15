Plantillas de Grupo Losán en Cuenca y Pedro Muñoz reclaman pago de salarios adeudados y una salida digna para la empresa

Concentración en factoría de Pedro Muñoz del Grupo Losán. - CCOO

CUENCA/CIUDAD REAL, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Convocadas por los tres sindicatos que integran el Comité de Empresa de Pinasa y bajo el lema 'Queremos trabajar y cobrar, no mendigar', la plantilla de Pinasa en Cuenca y la de la factoría de Pedro Muñoz en Ciudad Real se han concentrado en la mañana de este jueves para exigir el pago de sus salarios y una solución que permita reparar los daños económicos y morales que arrastran desde 2024.

La secretaria general de CCOO Hábitat Castilla La Mancha, Maribel Cabañero, ha señalado que el perjuicio económico y la injusticia que supone el impago de tres salarios se ve agravado por una situación de "incertidumbre y agonía" que las personas trabajadoras llevan soportando desde hace casi dos años, sin que se vislumbren visos de que esta realidad pueda revertirse, según han informado UGT y CCOO en una nota de prensa conjunta.

En este sentido, Maribel Cabañero ha comentado que "mucho nos tememos que el Grupo se está descapitalizando porque sabemos que no está haciendo frente a los pagos que debería haber hecho el pasado mes de diciembre a la SEPI, que ya emitió un rescate hacia este grupo, ni a los acreedores, ni a la banca". "Y parece que el inversor que podría ser la solución, finalmente no se va hacer cargo", ha añadido.

Con este panorama y con una empresa que "lo único que hace es pedir paciencia", la responsable de CCOO ha dicho que van a "buscar salidas judiciales para poner fin a lo que es una situación insostenible".

Por su parte, Jesús Laín, de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT de Cuenca, ha insistido en que los trabajadores y trabajadoras están agotados, lamentando además que, seis meses después de conocerse que había un inversor interesado en el grupo, "seguimos sin noticias y sin tener ningún tipo de garantía".

Laín ha añadido que no todo vale para evitar un proceso de concurso de acreedores, advirtiendo de que con tantas nóminas sin pagar, va a costar mucho más volver a arrancar la viabilidad de la empresa.

"Es por ello --ha continuado diciendo-- que el sindicato está acudiendo a los tribunales y presentando demandas de resolución de contratos que están a expensas de llegar a su primera vista en los Juzgados de lo Social. Ya sea por la vía judicial como por la de la lucha y la reivindicación, desde UGT FICA seguiremos defendiendo a estos trabajadores y trabajadoras".

También se ha instado a las administraciones públicas a que tomen cartas en el asunto para encontrar una solución al conflicto porque no se puede dejar caer "a una empresa con tanto peso".

Por último, ha criticado que, siendo los trabajadores y trabajadoras los más perjudicados, "el grupo no nos está facilitando una información suficiente y fiable".

FACTORÍA DE PEDRO MUÑOZ

Al mismo tiempo, frente a la factoría Componentes Losán en Pedro Muñoz (Ciudad Real), el responsable de Hábitat de CCOO en esta provincia, Antonio Sánchez-Carnerero, ha denunciado que los trabajadores y trabajadoras "no pueden soportar más esta situación desesperante, porque desde principios de 2024 están en vilo, con retrasos continuos en el pago de las nóminas, cobrando tarde y mendigando para cobrar".

Por ello, ha exigido el "pago inmediato" de las nóminas que se adeudan --noviembre, diciembre y la paga extra-- y un plan de viabilidad de la empresa, para que en caso de que no pueda acometerse se produzca una salida digna de la plantilla, no solo económica, sino también que acabe con los daños morales que vienen sufriendo.

"Los trabajadores y trabajadoras han dado mucho para sostener esta empresa, soportando ERTE, distribuciones irregulares de la jornada, disfrutar de sus vacaciones en periodos impuestos por la empresa en momentos de menor productividad", ha señalado Sánchez-Carnerero.

Asimismo, ha manifestado que la Administración "debe exigir explicaciones y transparencia", pues Grupo Losán ha recibido muchas ayudas y fondos públicos y "no sabemos dónde ha sido destinada la totalidad de ese dinero".