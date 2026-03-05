Plataforma 8M Toledo alerta de la situación de centros de víctimas de violencia sexual con "precarización" laboral

Archivo - La consejera de Igualdad, Sara Simón, en su visita al centro de atención integral a mujeres víctimas de la violencia sexual de Toledo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 8M Toledo ha denunciado públicamente "la grave situación" que atraviesan los Centros de Crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual en Castilla-La Mancha, piden "transparencia en la gestión" al Gobierno regional y una "revisión urgente del modelo de adjudicación", lamentando la "precarización de las profesionales" de los mismos.

Esta plataforma reclaman que "haya una supervisión pública real, así como una dotación suficiente de personal y recursos que garanticen a las mujeres castellanomanchegas una atención digna, especializada, segura y de calidad".

Tras denunciar la "privatización encubierta" de este servicio, en la que "tuvo un mayor peso el criterio económico", ha denunciado que "cuando se prioriza el ahorro frente a la calidad en un recurso destinado a mujeres víctimas de violencia sexual, las consecuencias son evidentes".

"Simón no deja de anunciar el lanzamiento del III Plan de Igualdad. ¿De verdad los centros de crisis están funcionando adecuadamente? Se les da muy bien construir y amueblar, incluso presentar vídeos institucionales dignos de un escaparate ostentoso. Pero la realidad es muy distinta", ha señalado esta plataforma en un comunicado.

Cada centro cuenta con cinco trabajadoras, una de ellas asume además las labores de coordinación entre psicólogas, trabajadoras sociales y juristas que dan atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual durante 24 horas los 365 días del año.

"Estas profesionales deben ofrecer atención integral las 24 horas del día, los 365 días del año. Trabajan en turnos de mañana y tarde de lunes a viernes y, durante las noches y festivos, realizando guardias. Una sola profesional debe acudir a una emergencia sin saber exactamente qué situación encontrará a su llegada", incide la plataforma.

Esta "precariedad tiene consecuencias directas sobre las mujeres atendidas al ser revictimizadas, ya que se ven obligadas a contar su historia desde el principio a cada técnica nueva que llega al centro, el cambio de profesional rompe el vínculo terapéutico que tanto necesita una mujer en esta situación de especial vulnerabilidad".

Esta situación se agrava en los medios rurales, "donde la falta de transporte y de recursos accesibles impide en muchos casos que las mujeres puedan acudir a los centros".

Critica esta plataforma que la Administración "crea víctimas cuando precariza servicios destinados a mujeres vulnerables y cuando no supervisa adecuadamente un servicio externalizado del que sigue siendo responsable directo".

A la consejera de Igualdad le ha afeado que "en estos centros no hay un salón confortable, ni un sofá donde intentar relajarse, ni una televisión que ayude a distraer la mente, los menores no encuentran juguetes que les permitan entretenerse un rato, no hay cuna para bebés".

"Que la calidez de un plato de comida recién hecha sea sustituida por productos enlatados por si caducan dice mucho de la frialdad institucional que se transmite a mujeres que necesitan calor humano, acompañamiento y compromiso político real".

Señalando al Gobierno regional, esta plataforma ha señalado que pueden decidir "si quieren ser parte de la solución, o perpetuar esta violencia institucional que abandona a las mujeres cuando más lo necesitan".