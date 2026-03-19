La plataforma 'No a la guerra' llama a participar en la 'Manifestación por la paz' que convoca este domingo en Toledo

Plataforma ' No a la guerra' de Toledo. - CCOO

TOLEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'No a la guerra' de Toledo ha organizado la 'Manifestación por la paz', que arrancará este domingo, 22 de marzo, a las 12.00 horas desde la Plaza de Zocodover, y que terminará en la Plaza del Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto consensuado por todas las organizaciones.

'No a la Guerra' esta integrada por la Unión Popular de estudiantes; Mujeres de negro contra la Guerra; Marcha por Palestina; la Plataforma 8M Toledo; Izquierda Unida; el Partido Socialista; el Movimiento Sumar; Comisiones Obreras; la Asociación Vecinal La Cava; la Asociación Avalto; el Partido Comunista de España; la Asociación Patrice Lumumba; la Asociación de Vecinos Progresistas 'Amigos del Polígono'; la Federación de Asociaciónes de Vecinales, así como la Unión Popular de Inquilinos.

En rueda de prensa, la responsable de la plataforma, Maite García, ha hecho un llamamiento "a todas las asociaciones y organizaciones de Toledo a que se unan a la plataforma", y a que participen en la manifestación convocada para este domingo, en la que se leerá un manifiesto y habrá un micro abierto para actuaciones culturales en la Plaza del Ayuntamiento.

De igual modo, ha invitado "a toda la ciudadanía" a que participe en la marcha, "para decir alto y claro que no a la guerra". Se trata de la primera acción que se realiza desde la plataforma, que piensa seguir trabajando "en otras acciones" posteriormente.

Preguntada por los medios, sobre el plan de medida que el Gobierno de España dará a conocer este viernes, García ha indicado que se mantienen a la espera de conocerlas. "Tendremos en cuenta esas medidas y cómo va la situación y a partir de ahí, como plataforma, trabajaremos con ellas por si hay que pedir más", ha concretado.

CONSENSO COMÚN

En cuanto a la estructura de la plataforma, el coordinador de IU y Partido Comunista de España, Jorge Vega, ha aseverado que aunque pertenecen "a diferentes organizaciones", "lo importante" es decir que todas las están "juntas por un tema en común", señalando que esperan poder realizar también una manifestación "coordinada a nivel regional".

Ha concluido explicando que la importancia de esta actividad es "confluir en un tema tan importante como es en el no a la guerra", repitiendo, así, aquel momento del 2003. Espera esta vez "vaya a ser mucho más importante" y se vayan a conseguir "mejores resultados" que en aquella ocasión, penalizando, de esta forma a "todos los movimientos agresivos que hay en este momento".

De su lado, el responsable de la Asociación Patrice Lumumba, Braulio Freire, ha subrayado que la situación "llega a límites impensables, sobre todo por la impunidad con que se está manejando a instancia internacional". De ahí que se haya mostrado confiado en "una reacción de organismos internacionales y sobre todo de la opinión pública mundial", e intentando, además, hacer de esta plataforma "lo más plural posible", con el objetivo de reivindicar todas la causas.