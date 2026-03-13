La plataforma No a la Guerra de Toledo retoma su actividad con una asamblea ciudadana el próximo martes

Presentación de la reactivación de la Plataforma No a la Guerra.- CCOO

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la Plataforma No a la Guerra de Toledo, PSOE, IU, Movimiento Sumar, la Unión Popular de Estudiantes, Mujeres de Negro, el colectivo Marcha por Palestina, la plataforma 8M y CCOO Toledo han decidido reactivar su actividad ante la escalada de conflictos internacionales.

Por este motivo, han convocado una reunión abierta a la ciudadanía el próximo martes 17 de marzo a las 17.00 horas en la sede de CCOO en el Polígono y en la que se definirán los siguientes pasos a seguir.

La secretaria de organización, mujer y políticas LGtBI de CCOO Castilla-La Mancha, Mayte García Cabañas, ha leído un comunicado conjunto en el que ha recordado el bombardeo a una escuela de niñas en la ciudad iraní de Minab que dejó más de un centenar de menores muertas como un hecho que "debería sacudir cualquier conciencia democrática".

En esta línea, se ha referido igualmente a la guerra en Gaza, que ha dejado ya 70.000 muertos, muchos de ellos, niños y niñas.

O el conflicto de Ucrania, donde Naciones Unidas ha cifrado en más de 15.000 las víctimas mortales, entre ellas cerca de 800 menores, y más de 41.000 heridos desde el inicio de la invasión rusa.

"Las guerras son decisiones políticas y sus consecuencias las pagan siempre los mismos: la población civil, la clase trabajadora y las personas más vulnerables" ha lamentado.

La Plataforma ha trasladado su rechazo al uso de la violencia como herramienta política, señalando que la acción militar unilateral solo agrava la inestabilidad y multiplica el sufrimiento de la población.

"Ningún Estado está por encima del derecho internacional y ninguna razón geopolítica justifica la invasión militar de un territorio o el uso de la fuerza bélica como mecanismo de resolución de conflictos", han planteado.

De igual modo, la Plataforma ha criticado toda vulneración de los derechos humanos, por eso pide coherencia ética a la hora de denunciar tanto la represión interna en Irán como la militarización y la confrontación impulsada por Israel y EEUU.

"Exigimos el alto el fuego inmediato, el cese de los bombardeos, de las amenazas y las represalias. Apostamos por la diplomacia, la mediación internacional y el diálogo como únicas vías legítimas para resolver disputas. Porque la paz no es ingenuidad, es una decisión política valiente" ha afirmado García.

Desde la Plataforma han subrayado que la guerra es sinónimo de muerte, destrucción de ciudades, millones de desplazados, hambre y pobreza, con generaciones marcadas de por vida por la violencia.

Asimismo, han criticado, que supone la inversión de enormes recursos públicos que deberían destinarse a derechos sociales, servicios públicos, empleo digno, educación, sanidad o políticas de cuidados.