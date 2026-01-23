La Plaza de Santiago de Ciudad Real culmina su transformación tras una inversión de 300.000 euros - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 23 (EUROPA PRESS)

La Plaza de Santiago y la calle Ángel han presentado una imagen completamente renovada tras las obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Ciudad Real con financiación del Plan de Obras de la Diputación Provincial, una actuación en la que se han invertido 300.000 euros y que ha permitido mejorar la accesibilidad y modernizar las infraestructuras en uno de los lugares más representativos de la capital.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, han visitado este viernes el resultado final de un proyecto que se ha desarrollado durante los últimos meses y que ha transformado tanto la plaza como el tramo de la calle Ángel comprendido entre su inicio y la conexión con Agustín Salido.

Cañizares ha afirmado que se trata de "una de las obras más importantes de las que se han hecho con dinero de la Diputación" y ha subrayado la relevancia de la intervención en un espacio emblemático.

El alcalde ha agradecido a la institución provincial la apuesta por los municipios, destacando una "aportación económica récord" que ha permitido a los ayuntamientos ejecutar actuaciones clave, tanto en la renovación de redes de abastecimiento como en proyectos orientados al dinamismo urbano.

Respecto a la actuación en sí, el alcalde ha comentado que ha supuesto la mejora de la accesibilidad en la calle Ángel, que ha quedado configurada en una única plataforma, así como la ampliación de la superficie transitable en la Plaza de Santiago.

El proyecto ha incorporado mejoras en la pavimentación, el mobiliario urbano y la renovación de la red de abastecimiento de agua, medidas orientadas a mejorar la calidad de vida del barrio.

Por su parte, Valverde ha recordado que el pasado año la capital recibió cerca de 3,8 millones de euros para obras, lo que ha contribuido a "un cambio muy importante para la ciudad".

Además, ha felicitado al alcalde por el acierto en la ejecución de proyectos que, según ha señalado, están dotando a Ciudad Real de un mayor carácter de capitalidad.

El presidente de la Diputación ha avanzado también que en este ejercicio la inversión podría incrementarse con la posible puesta en marcha de un plan provincial extraordinario de obras con cargo al remanente, con el objetivo de seguir avanzando hacia una ciudad más accesible y amable.