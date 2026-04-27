La Plaza de Zocodover de Toledo acoge hasta el 3 de mayo la II edición de la feria de artesanía MIA - AYTO TOLEDO

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Zocodover de Toledo acoge hasta el próximo 3 de mayo la segunda edición de la feria de artesanía MIA, que comenzó el pasado 25 de abril y congrega a 23 artesanos de los que 11 son de Toledo, siete del resto de Castilla-La Mancha y seis de otros lugares de España.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes en declaraciones a los medios la vicepresidenta de la asociación MIA, Esther Álvarez, quien ha estado acompañada por la directora gerente de la empresa pública Eturia, Patricia Pérez, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

"Estamos felices porque queríamos celebrar lo que es la artesanía en una ciudad histórica como es Toledo, integrando no solamente la artesanía sino también el diseño o de la arquitectura de Toledo", ha indicado Álvarez.

Ha destacado que en los días en los que lleva abierta la feria ya ha tenido "una excelente acogida" por lo que ha esperado que los próximos días se pueda disfrutar más y acercar la artesanía tanto a los visitantes como a los ciudadanos de Toledo.

"SE HA SUPERADO"

De su parte, la directora gerente de la empresa pública Eturia ha afirmado que la feria se ha superado en su segunda edición, por lo que ha felicitado a las componentes femeninas de este proyecto, "que es muy importante".

"Una asociación femenina que se nota además en el buen gusto y en la organización", ha dicho, para señalar que todos los artesanos, tanto de Toledo capital como de la provincia, están organizados bajo la marca de Legado Artesano, que es la marca de calidad de la artesanía del Gobierno de Castilla-La Mancha".

Bajo su punto de vista, la artesanía y lo hecho a mano "está de moda", "y qué mejor que en el puente de mayo se acerquen todos los turistas que nos van a acompañar y que aprovechen esta feria para comprar detalles artesanos para el Día de la Madre", ha concluido.

"UN VERDADERO EJEMPLO"

Finalmente, el alcalde de Toledo ha felicitado a las organizadoras de la feria por "su valentía, su constancia y el ejemplo que dan". "Suponen un verdadero ejemplo en algo que es tan nuestro como son los oficios y algo tan nuestro como es la artesanía", ha añadido.

"Hacer una iniciativa un primer año siempre es difícil pero lo verdaderamente importante es consolidarlo y el segundo año es clave", ha dicho, para apuntar que el primer año de la feria ya ha sido "verdaderamente extraordinario" por la importantísima afluencia de público y de visitantes.

Con todo, ha destacado que es "un cóctel perfecto" para que a partir del día 4 de mayo "empecemos a hablar de la tercera edición de la feria". "Por tanto, os agradezco mucho estas iniciativas y ojalá que podamos seguir fomentando la vida en el Casco Histórico, un casco vivo también con oficios, también con artesanía, también con comercio de proximidad, que es tan importante para garantizar la vida".