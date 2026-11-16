Plena Inclusión pide desterrar la lucha partidista y reclama mejoras en educación inclusiva al futuro gobierno

El director gerente de Plena Inclusión España, Enrique Galván. - EUROPA PRESS

TOLEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Plena Inclusión España ha demandado que el gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre mejore la educación inclusiva, "el gran reto del siglo XXI", añadiendo recursos al plan estratégico aprobado por el Ejecutivo actual, y al mismo tiempo ha demandado que los partidos políticos destierren la confrontación en este ámbito.

Así lo ha expresado el director gerente de Plena Inclusión España, Enrique Galván, junto al director gerente de Plena Inclusión en la región, Daniel Collado, en una rueda de prensa en la que han presentado el II Congreso Internacional de Educación Inclusiva.

Galván ha demandado "consenso" a las formaciones políticas, pues "la educación inclusiva no puede ser un espacio de conflicto o un espacio de confrontación", y es por ello por lo que proponen "un gran diálogo en este Congreso", para que tome nota el gobierno que salga de las urnas.

Ante las previsiones electorales, ha señalado que en un primer momento surge alguna "duda razonable" sobre la situación de la educación inclusiva, pero finalmente cree "que no está en riesgo", y que no van a desaparecer los centros de educación especial.

"Hay partidos que garantizan que se va a mantener la educación especial y nos parece muy bien. Hay otras propuestas que hablan de avanzar hacia la educación inclusiva y lo que nosotros en este sentido hemos transmitido a todos los partidos políticos, en el marco de nuestras reivindicaciones, es que aterricemos las medidas", ha aseverado.

Rechaza que la educación inclusiva se esté convirtiendo "en un espacio de debate partidario" y pide que el Plan Estratégico de Educación Inclusiva (2026-2031) aprobado por el Ejecutivo actual se dote de verdaderos recursos económicos, con una "fuerte inversión" en la materia.