El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real debatirá los presupuestos de 2026 este viernes

El portavoz del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, ha confirmado que el debate de los presupuestos para 2026 se incluirá en el orden del día de la sesión plenaria que la corporación municipal va a celebrar este viernes, 30 de enero.

El portavoz ha ratificado la voluntad de diálogo del equipo de Gobierno ante las enmiendas presentadas por el resto de las formaciones políticas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Sin embargo, Arroyo ha apuntado que no están de acuerdo con algunas de esas enmiendas como es el caso de la primera presentada por el grupo socialista que, asegura, supondría eliminar todas las inversiones previstas, "también las recogidas en los primeros presupuestos participativos" y otras aprobadas en sesión plenaria a instancia de los propios grupos de oposición.

"Ahí este equipo de gobierno va a estar enfrente, pero entendemos que sí hay otras enmiendas que pueden ser buenas para la ciudad", ha avanzado.

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado hoy diversos acuerdos que permiten dar nuevos pasos en un modelo de ciudad que apuesta por "generar oportunidades para nuestros jóvenes, por impulsar la actividad económica y la vivienda y por avanzar en igualdad real con políticas útiles, responsables y reconocibles por los vecinos de Ciudad Real".

Así lo ha afirmado el portavoz del equipo municipal de Gobierno, Guillermo Arroyo, quien ha dado a conocer que el Consistorio ha tramitado un convenio de colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para facilitar a sus alumnos la realización de prácticas en la administración local.

Arroyo ha asegurado esta iniciativa refuerza la empleabilidad juvenil y facilita un primer contacto real con el ámbito profesional, colocando a los jóvenes en el centro de las políticas de la institución: "Apostamos por una administración que no solo gestione sino que también forme, acompañe y genere oportunidades reales". El convenio, ha apuntado, ayudará a retener el talento joven en la ciudad y a conectar la UCLM con la vida real.

Además, la Junta de Gobierno ha concedido licencia urbanística para la construcción de 32 nuevas viviendas en la calle Membrilla esquina con Río Segura, una nueva inversión que el portavoz municipal ha asegurado contribuirá a dinamizar la economía local y a ampliar la oferta de vivienda en la ciudad: "Este es el modelo de ciudad que defendemos, atractiva para la inversión y que crece sin improvisaciones ni arbitrariedades".

De igual forma se han aprobado las bases que regulan la concesión de los premios 'Empoderamiento y Liderazgo' y 'Talento Emergente' 2026 con los que el consistorio quiere distinguir la trayectoria, liderazgo y talento emergente de mujeres, con el objetivo de dar visibilidad a referentes femeninos locales que contribuyen a la creación de una sociedad más justa y cohesionada.

Por último, el órgano de gestión local ha aprobado las bases del cuarto distintivo municipal de Calidad en Igualdad de Oportunidades para el periodo 2026-2028, dirigido a reconocer a empresas y entidades comprometidas con las buenas prácticas. Este distintivo valora las medidas de igualdad, conciliación y la responsabilidad social como factores de competitividad y calidad en el empleo, algo en lo que tienen "como aliado al Ayuntamiento", ha afirmado el portavoz