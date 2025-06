El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca aprueba inicialmente unos presupuestos que prevén unos ingresos de 65,9 millones

CUENCA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado inicialmente, gracias al voto favorable de PSOE y Cuenca nos Une y la abstención de Cuenca en Marcha, los presupuestos del año 2025.

El concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, ha destacado que han sido nueve meses de trabajo y que las cuentas han llegado a Pleno una vez que han conseguido el informe favorable del Ministerio de Hacienda.

Los presupuestos recogen una estimación de ingresos de 65,9 millones de euros, nueve millones más que el último que se aprobó en el año 2022. El mayor incremento está previsto en los ingresos patrimoniales y en subidas como la recaudación del ICIO y la participación en los tributos del Estado. Martínez Melero ha apuntadoo también los reintegros de 3,8 millones de euros indebidos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En lo que se refiere a los gastos, se sitúa en casi 65,5 millones. Dentro de ellos incrementan en más de nueve millones y en gastos de personal se van unos 27,8 millones de euros, un 41,91% del presupuesto. Esta subida se explica, según Martínez Melero, por el aumento de las retribuciones de los empleados públicos y el incremento de ocho plazas más respecto a 2022.

Entre los gastos destacan los 4,6 millones para el pago deuda pública y los 25 para servicios públicos básicos. Se incrementa en más de dos millones la partida destinada a Policía Local y en 1,2 lo que se destina a bomberos y protección civil.

Con estas cifras, el Ayuntamiento de Cuenca prevé cerrar el ejercicio con un superávit de 456.000 euros.

La previsión es cerrar el ejercicio con una deuda viva de 28,8 millones de euros, aunque Martínez Melero ha adelantado que si se deciden afrontar amortizaciones podría incluso estar por debajo de los 20 millones de euros.

Respecto a las inversiones reales, se produce una reducción respecto a 2022, si bien ha adelantado que esta cifra se incremente hasta los 9 millones de euros con otras partidas. Dentro de los trabajos previstos destacan algunos como la restauración de la muralla y la pasarela del Arco de Bezudo, presupuestada en tres millones de euros, o la reurbanización del barrio de Cañadillas, entre otros trabajos.

Destaca también la recuperación de los presupuestos participativos, con una partida de 331.000 euros.

El portavoz del Grupo Popular, Álvaro Barambio, ha reprochado al equipo de Gobierno PSOE-CNY que han sido 1.099 días sin que se debatiera unos presupuestos municipales y ha calificado el proyecto presentado como "reciclado, aburrido y desfasado", además de señalar cuadra gracias a un ingreso extraordinario "de los funcionarios municipales que han defendido los intereses municipales en los tribunales".

También Vox ha justificado, a través de su portavoz Rafael Rodríguez, su voto en contra. Por su parte, Cuenca en Marcha ha justificado su abstención, que permitirá, si se aprueban de forma definitiva tras su exposición, que la capital deje de tener presupuestos prorrogados. A cambio, el Equipo de Gobierno ha incluido algunas propuestas de la coalición Podemos-IU.

ENMIENDAS RECHAZADAS

El PP ha desvelado que "hasta el último momento" han planteado presentar también una enmienda a la totalidad, pero una vez conocido lo que Barambio ha denominado "apoyo de las tres izquierdas conquenses" a las cuentas, han preferido optar por las parciales.

De esta forma, el Grupo Popular ha presentado doce enmiendas a los presupuestos 2025, entre ellas la recuperación de la subvención nominativa de 2.000 euros a la asociación Adevida para su labor "en pro de la natalidad", la creación de una partida de transferencias a las asociaciones de vecinos, con un crédito inicial de 15.000 euros; una partida de premios y becas por estudios y servicios.

Otras dos enmiendas del PP han defendido destinar 25.000 euros a la habilitación del edificio que alberga el archivo municipal y que en el apartado de instalaciones deportivas se destinen 18.000 euros a un estudio para un pabellón multiusos.

Los 'populares' también han pedido recuperar una partida de 99.000 euros para el parking de autocaravanas; destinar 18.000 para el consultorio de la pedanía de Mohorte, el incremento de la partida de prensa, libros y publicaciones, identificar 25.000 euros para renovar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible; 45.000 euros para informes previos para la contratación del transporte urbano, refuerzo en la limpieza de zonas infantiles y excrementos caninos y una reducción de 25.000 a 10.000 la partida de atenciones protocolarias para destinar esos 15.000 a otras cuestiones relacionadas con estudios y premios de investigación.

Martínez Melero ha criticado la forma de algunas de las enmiendas, "algunas innecesarias y otras duplicadas" y ha apuntado que hay una de ellas, la de Adevida, que presentan a sabiendas de que no la iban a aceptar para justificar su rechazo a los presupuestos. De esta forma, todas las enmiendas del Partido Popular han quedado rechazadas por los votos de PSOE; Cuenca en Marca y Cuenca nos Une.

Por su parte, Vox ha presentado una enmienda a la totalidad porque considera que no son "realistas" con las capacidades del Ayuntamiento, además de criticar que suponen un incremento de la presión fiscal de los conquenses, especialmente a través de la tasa de basuras.

Además, han reprochado que casi el 70% va a gasto del personal y "solo" 3,6 millones a inversiones. También consideran "insuficientes" los programas de apoyo a familias y emprendedores y el dinero que llega a las pedanías.

Cuenca en Marcha ha criticado que esta enmienda a la totalidad es "vacía", con cuestiones basadas en "mentiras", como la de pedir que se quite una subvención nominativa a Ciudadanos por la República que no existe, además de no precisar de qué partidas quitaría dinero para poner sus propuestas.

Los 'populares' creen que Vox "se ha equivocado del momento procesal", aunque han votado favorablemente a ella por estar de acuerdo con sus intenciones".

El concejal de Hacienda ha señalado que en toda la enmienda, Vox no pone "ni una sola cifra" ni menciona las necesidades de los conquenses y ha rechazado el incremento de la presión fiscal que alegan. Finalmente, Martínez Melero ha retado a Vox a decir cómo recortarían los gastos de personal.