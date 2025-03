El pleno del Ayuntamiento de Toledo finaliza la tramitación que permite ampliar el suelo en el Polígono Industria

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Toledo, en sesión extraordinaria, ha finalizado la tramitación que permite la ampliación de 700.000 mestros cuadrados en el Polígono Industrial de la ciudad.

Una modificación puntual 31 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Toledo aprobada con los votos a favor de los grupos municipales PP, PSOE y VOX y la abstención de IU-Podemos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Una vez aprobada, este documento pasa ahora a la Comisión Regional de Urbanismo de Castilla-La Mancha para su aprobación definitiva.

El Consistorio toledano señala que se trata de uno de los proyectos más importantes de esta legislatura para conseguir que haya suelo disponible para que las actuales empresas puedan ampliar sus instalaciones y dar respuesta a la demanda a aquellas que se quieran sumar al potencial industrial económico de Toledo.

La portavoz del Grupo Municipal Socialistas, Noelia de la Cruz, ha lamentado que se haya tenido que hacer en un pleno extraordinario y urgente cuando el proyecto se inició en 2021 y cuando el alcalde, Carlos Velázquez, ya había anunciado que estaría listo antes de finalizar 2024.

DELGADO SE FELICITA

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Toledo y responsable de Urbanismo en el equipo de Gobierno, Florentino Delgado, se ha felicitado porque ha salido adelante esta propuesta que va a "hacer posible" que la ciudad disponga de casi 700.000 metros cuadrados de suelo industrial para acoger a las empresas que deseen instalarse en el Polígono de Toledo.

Delgado, durante su intervención en el pleno extraordinario de este jueves, ha explicado que el carácter urgente de la modificación puntual 31 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Toledo, que permitirá la reclasificación de suelo rústico para ampliación del sector industrial UU-25, se debe a que, al estar próximos los trabajos de redacción del nuevo POM.

"Si no lo hacemos ahora, nos quedamos fuera", ha dicho, para agregar que "una vez que iniciemos la redacción del POM no podemos entrar en contradicciones, no puede existir una confrontación de la ordenación urbanística que pretendemos para el futuro con lo anterior, lo cual justifica por sí mismo esa urgencia", ha añadido.

Ha recordado que la tramitación de este expediente se inició en el año 2021, en la anterior legislatura, "y ahora se da término, porque antes no se ha permitido por parte de otros órganos que intervienen en el proceso de cooperación administrativa, fundamentalmente los de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha".

En este sentido, ha señalado que el último informe de la Administración regional "se presentó a finales de enero, por lo que no hemos tenido ocasión, como nos achaca la oposición, de poder terminarlo con anterioridad. La propia Administración autonómica no nos lo ha permitido", ha insistido.

Por último, ha recalcado que "somos una Corporación única y el Ayuntamiento de Toledo va a concluir este expediente, afortunadamente en plazo, y vamos a hacer posible que Toledo disponga de nuevo suelo industrial para aquellas empresas que quieran establecerse en la ciudad".

PSOE LO HUBIERA APROBADO DE OTRA MANERA

En su turno de palabra, la portavoz ha dejado claro que han tenido el tiempo suficiente para tramitarlo ya que llevan dos años gobernando la ciudad, lo que hubiera permitido a Toledo captar nuevas empresas y la ampliación de las ya existentes en el Polígono Industrial, máxime cuando el proyecto se había dejado hecho en la pasada legislatura por el gobierno del PSOE.

"El Grupo Municipal Socialista no va a decir que no está a favor de la ampliación del suelo porque es nuestro proyecto, aunque nos hubiese gustado que se hubiera aprobado de otra manera, con más diligencia y más transparencia", en referencia al informe de la Comisión Regional que ha leído el alcalde en el mismo pleno y del que el concejal de Urbanismo no ha dado cuenta en la Comisión de Urbanismo previa a la sesión.

Cree la portavoz socialista que el gobierno de PP y Vox debe hacer las cosas mejor, sobre todo para que los expedientes del Ayuntamiento "tengan una mayor seguridad jurídica", y no cerrar un expediente a un día de presentarlo a la Comisión Regional de Urbanismo sin explicar a la oposición ni si quiera en la comisión pertinente cómo se han subsanado los requerimientos de otras administraciones.

Aun así, Noelia de la Cruz ha señalado que "lo importante es que el nuevo suelo industrial salga adelante porque es lo que necesita la ciudad de Toledo" y por eso, tal y como ha explicado, se puso en contacto con el alcalde hace una semana para ofrecerle los votos favorables de su grupo.

IU: "ESTÁ DESFASADO EN EL TIEMPO"

Finalmente, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, se ha abstenido en la votación sobre la ampliación del suelo industrial porque, entre otras razones, su diagnóstico socioeconómico para justificar esta modificación de casi 700.000 metros cuadrados está desfasado en el tiempo.

"La fecha más cercana que recoge el documento para justificar social y económicamente la necesidad de esta modificación se retrotrae a 2018", ha subrayado Txema Fernández durante su intervención en el pleno en el que se ha aprobado la Modificación Puntual 31 del PGOU.

Tampoco comparte el portavoz de IU el diagnóstico referido a la vivienda en el que se expone que a más industria habrá más personas y más personas derivan en más viviendas en un análisis obsoleto y en el que no se aborda el proceso gentrificador que sufre Toledo, la situación con las viviendas turísticas ni el problema del precio de la vivienda. "Este informe habla de que el Polígono no tiene más de dónde tirar para construir viviendas y es radicalmente falso", defendió Txema Fernández.

Sin embargo, confrontó, en los informes se hace un análisis "diciendo que para ser más atractivos desde la ciudad de Toledo para la implantación de industrias hemos de construir más viviendas que, además, va a hacer que se reduzca el precio; y ya lo hemos dicho muchas veces, en España se construyó por encima de nuestras posibilidades entre el año 2006 y el 2008 y eso no hizo que se bajara ni un ápice del precio de la vivienda".

Tampoco participa el concejal de Izquierda Unida de que esta reclasificación y ampliación del suelo industrial, como "no nos gustaba en su planteamiento en 2021", sea exclusivamente para acoger al sector de la logística. "Este no es el modelo de desarrollo social y económico ni garantizado ni que garantice prosperidad y futuro", ha defendido Fernández recordando la precariedad de los salarios y las condiciones laborales además de los riesgos laborales que caracterizan a las empresas de este sector.

Recuerda Txema Fernández que Toledo ha recibido más de 100 millones de fondos europeos que podrían haber servido para adecentar la zona industrial del barrio del polígono y hacerla atractiva a la llegada de las empresas. Sin embargo, ha matizado, ahora, y lo expone el documento, "tendremos que competir con municipios cercanos para atraer a estas empresas de logística provocando un proceso de dumping fiscal para ver quién paga menos impuestos y dónde".

El portavoz municipal de IU, que también se ha opuesto a la urgencia de la tramitación de esta modificación, ha advertido por último de la inestabilidad jurídica de los documentos. "Tenemos que cuidar lo que se dice", puesto que en la memoria se habla de la modificación del PGOU del año 2007 dándolo como vigente y no lo está, "el POM del año 2007 está anulado".

Pese a sus reticencias, y de ahí su abstención, Txema Fernández ha defendido la necesidad de crear suelo industrial en la ciudad de Toledo para dejar de soportar todo el peso del desarrollo de la ciudad en el sector del turismo.