El pleno de la Diputación de Toledo aprueba la financiación de la Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido

TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado este martes por unanimidad la financiación de la futura Unidad de Rehabilitación de Daño cerebral Adquirido (UDACE), así como el modificado del contrato de la concesión de obra pública para la explotación de la zona 1 de la red de carreteras dependiente de la Institución Provincial.

La aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria destinado a financiar el proyecto de la futura Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido (UDACE), que se ubicará en la Residencia Social Asistida San José prevé una inversión de 14.671.338,38 euros, de los que 12.771.338,38 euros se destinarán a las obras de adecuación del Pabellón 3 y 1.900.000 euros al equipamiento sanitario y terapéutico necesario para el funcionamiento del nuevo recurso especializado.

La financiación de esta actuación se realizará mediante una operación de préstamo a largo plazo, mientras que los intereses previstos para el presente ejercicio se cubrirán con cargo al remanente de tesorería, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El expediente continuará ahora su tramitación con el periodo de exposición pública previsto en la normativa. Con esta actuación, la Diputación de Toledo reafirma su apuesta por ampliar y mejorar los recursos asistenciales de la provincia, impulsando un proyecto de gran alcance que permitirá ofrecer una atención especializada a personas con daño cerebral adquirido.

RENOVACIÓN DE LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

El segundo acuerdo aprobado por unanimidad ha sido el Modificado número 2 del contrato de concesión de obra pública para la explotación de la Zona 1 de la Red Provincial de Carreteras, que permitirá ejecutar dos actuaciones de mejora por un importe total de 237.570,76 euros.

Las intervenciones contemplan el refuerzo del firme de la carretera TO-1291, entre la N-502 y la CM-5150, incluyendo la travesía de Navalcán, así como la construcción de una glorieta en la intersección de las carreteras TO-1283 y TO-1280 para incrementar la seguridad vial y mejorar la circulación.

Esta aprobación da continuidad al trabajo iniciado por la Diputación en el Pleno del pasado 1 de julio, cuando la Corporación dio luz verde a las actuaciones preparatorias para la liquidación de la actual concesión de la Zona 1, correspondiente a las comarcas de Talavera, un paso imprescindible para la futura puesta en marcha del nuevo contrato de conservación y explotación de la red provincial de carreteras, que prevé una inversión superior a los 223 millones de euros durante los próximos veinte años.

SERVICIOS E INVERSIONES

El pleno también ha aprobado el expediente número 42 de modificación del Presupuesto General de 2026, dotado con 5.005.702,07 euros, destinado a reforzar diferentes actuaciones ya iniciadas durante este ejercicio o atender nuevas necesidades surgidas en distintas áreas de gestión.

La modificación presupuestaria permitirá incrementar la financiación de Protección Civil, con una aportación de 2,425 millones de euros al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (PROVAL); de Promoción Turística, con 1,25 millones de euros para convenios y colaboración con los ayuntamientos; de Servicios Generales, con 500.000 euros; de Medio Ambiente, con 475.702,07 euros; de Promoción Cultural, Educativa y Arqueología, con 275.000 euros; y del Centro Cultural San Clemente, con 80.000 euros.

La totalidad de esta modificación se financiará mediante el remanente de tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de 2025, sin necesidad de recurrir a financiación externa. Los tres asuntos incluidos en el orden del día de las áreas de Economía, Hacienda y Presupuestos y de Cooperación e Infraestructuras, acuerdos que refuerzan el compromiso del Gobierno provincial con la mejora de los servicios públicos, la atención a las personas, la modernización de las infraestructuras y el desarrollo de la provincia.

Con estos acuerdos, la Diputación de Toledo continúa avanzando en proyectos estratégicos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, fortalecen los servicios públicos y garantizan la conservación y modernización de las infraestructuras provinciales, manteniendo su compromiso con una gestión responsable de los recursos públicos y con el desarrollo de todos los municipios de la provincia.