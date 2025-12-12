El pleno del Parlamento de Castilla-La Mancha abordará el miércoles próximo el Proyecto de Presupuestos para 2026

Archivo - Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha - CORTES CLM - Archivo

TOLEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha han fijado formato y decidido la convocatoria oficial del pleno que va a debatir y votar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Castilla-La Mancha para 2026, tras su paso esta misma semana por la Comisión de Economía y Presupuestos.

El formato de esta sesión monográfica que se desarrollará el miércoles 17 volverá a ser similar al de los últimos años, ha informado el Parlamento autonómico en un comunicado.

Tendrá oportunidad de abrir la jornada el Consejo de Gobierno y la ponente designada en comisión, la diputada socialista Silvia Fernández, en ambos casos con un turno máximo de 15 minutos, para defender el texto que llega al Pleno tras su aprobación en la comisión de esta misma semana, en la que quedaron incorporadas seis enmiendas parciales del Grupo Socialista.

El grueso de la sesión se dedicará al debate de las 1.115 enmiendas parciales que el Grupo Popular mantiene vivas para su debate de nuevo en Pleno y tras su rechazo en la Comisión de Economía y Presupuestos. El abordaje de todas ellas se dividirá en doce bloques, que agrupan todas las secciones presupuestarias con enmiendas, y en todos ellos tendrán turno de palabra tanto el grupo que las defiende, el PP, como el grupo que se hace cargo de la ponencia, el PSOE.

Vox, que no tiene ninguna enmienda parcial a los Presupuestos para 2026, podrá intervenir al principio durante diez minutos para la defensa de sus votos particulares. Justo antes de la votación, los tres grupos parlamentarios volverán a tomar la palabra para fijar posiciones, momento en que también podrá intervenir el Consejo de Gobierno, esta vez sin límite de tiempo, para dar paso finalmente a la votación de las enmiendas y de todo el articulado del proyecto de ley.

En función del desarrollo de la sesión que se inicia el miércoles a las 10.00 horas, ésta podrá llevarse a cabo en una sola jornada o levantarse por la tarde y reanudarse otro día.