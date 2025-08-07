La población de C-LM aumenta un 0,28% en el segundo trimestre, hasta los 2.132.102 habitantes

Archivo - Un hombre mayor camina por el centro de la ciudad, a 4 de junio de 2023, en Madrid (España). La población mayor de 64 años en España supera ya el 20% del total y supera al grupo de personas menor de 20 años, lo que produce un "creciente desequi - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población de Castilla-La Mancha ha experimentado un incremento del 0,28 por ciento en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior, hasta alcanzar los 2.132.102 habitantes, según datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP).

A nivel nacional, España registra un nuevo récord de población a 1 de julio de 2025, con un total de 49.315.949 habitantes y un incremento de 119.811 personas durante el segundo trimestre. En términos anuales el crecimiento de población superó el medio millón de personas (508.475).

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero --de 9.686.214 personas-- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta 7.050.174. La población de nacionalidad española aumentó en 24.534.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.800 salidas), la española (9.700) y la marroquí (9.200).

Durante el segundo trimestre de 2025, la población creció en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta. Y descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91%), Comunitat Valenciana (0,50%) e Illes Balears (0,42%).