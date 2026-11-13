Podemos aboga por una campaña basada en "escuchar a la ciudadanía" en C-LM

Pegada de carteles de inicio de campaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre en Toledo. - PODEMOS C-LM

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Castilla-La Mancha ha dado inicio a su campaña electoral en la región apelando a una campaña en la que "escuchar a la ciudadanía".

La cabeza de lista de la formación en su candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, María Ángeles Castellanos, ha señalado durante la tradicional pegada de carteles de inicio de campaña que, movilizaciones como la huelga general del 11 de noviembre demuestran que la gente "está diciendo que no pueden más, que no tienen posibilidades de futuro".

"Queremos escuchar estas reivindicaciones y queremos llevarlas al Congreso de los Diputados", ha asegurado Castellanos. "Las cosas se cambian desde las luchas sociales, vamos a estar en la calle acompañando todas estas reivindicaciones y esa va a ser nuestra campaña", ha añadido.

Preguntada sobre las dinámicas del 'voto útil' en la región, la candidata de Podemos ha abogado por que "la gente vote en aquello que cree". "Cada voto a Podemos es un voto útil porque supone que Podemos va a tener más fuerza en el Congreso", ha apuntado.

"Queremos que vote en aquellas opciones política que saben que van a hacer lo posible, se van a dejar la piel", ha subrayado Castellanos.

"Si la gente quiere que de verdad tengamos un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas, hace falta que en el gobierno y en el Congreso esté un partido que doblegue al PSOE y que le haga de verdad poner en marcha políticas de izquierda como ha hecho Podemos cuando ha estado en el gobierno", ha concluido.