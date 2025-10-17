Podemos acusa a Page de ocultar "los datos sociales, feministas y medioambientales de la región"

TOLEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Castilla-La Mancha ha valorado el discurso del presidente regiona, Emiliano García-Page en el Estado del Debate de la Región como "un ejercicio de falsear la verdad con cifras macroeconómicas hechas para los especuladores y que ocultan la realidad que la sociedad sufre en el día a día como la precariedad laboral, el imposible acceso a la vivienda, las listas de espera en la sanidad, las tasas de exclusión social y el paupérrimo servicio de transporte público, entre otros".

La coordinadora de la formación en la región, Irene Arcalá Tarriño, ha valorado que "Page sigue excluyendo a la mitad de la población incumpliendo la Ley del Aborto de Irene Montero al dejarnos a las mujeres sin los servicios públicos que aseguren nuestros derechos".

"Seguimos teniendo que irnos a abortar a centenares o miles de kilómetros de nuestros hogares a clínicas privadas con grupos antiabortistas fundamentalistas acosándonos", ha añadido en este sentido, según ha trasladado la propia formación política por nota de prensa.

Podemos Castilla-La Mancha ha criticado "el ataque del gobierno de Page a la gente de la región con el problema de la vivienda".

En ese sentido, José Luis García Gascón hace mención a "medidas concretas y reales como poner a disposición de la población 10.000 viviendas públicas reales y alquileres asequibles para jóvenes empadronados en zonas tensionadas con un precio de 150 euros al mes de media, ya que las políticas del gobierno del PSOE en la región suponen alimentar a los fondos buitre y caciques generando más especulación para que los ricos sean aún más ricos y la gente cada día con más dificultades de acceder a una vivienda, da prácticamente igual el PP que este PSOE con mayoría absoluta".

En la formación critican que "Page lleva seis años de gobierno de mayoría absoluta en los que se ha dedicado a mantener y ampliar los recortes de la época de Cospedal en materia social y las agresiones medioambientales y si hay algo progresista de estos 10 años se debe a los réditos de los cuatro años de Podemos en las Cortes y el gobierno de la región".

En este sentido, su coordinadora Irene Arcalá ha enfatizado que "los problemas de la sanidad pública no se revierten, no se ha recuperado la carrera profesional sanitaria para las profesionales y las listas de espera continúan en ratios desorbitados mientras se sigue derivando a pacientes a la privada con dinero de todas y todos por la nefasta gestión".

En relación a ello, y señalando también la movilización de los bomberos forestales en la jornada de ayer, José Luis García Gascón ha remarcado, en línea con sus declaraciones en la red social X que "a las puertas de este Debate del Estado de la Región se ha movilizado la gente contra los recortes y privatizaciones de 6 años de mayoría absoluta del PSOE. Esa es la realidad y no las falsas cifras macroeconómicas de la 'Castilla-La Mancha va bien' que ha vendido Page imitando al PP".

Para Podemos Castilla-La Mancha, "Page copia las políticas del PP en materia de medioambiente y no hace nada para evitar futuros incendios en la región como los que tuvieron lugar éste verano cuando los profesionales y sindicatos le han pedido las 122 jornadas de trabajo". En relación a ello Irene Arcalá ha reivindicado "una región con políticas medioambientales que garanticen la sostenibilidad, sin macrogranjas, sin plantas de biometano, y con aguas limpias en el Tajo, todo lo contrario a lo que el gobierno regional está haciendo en ésta materia".

PAPEL DE LA OPOSICIÓN PARLAMENTARIA

Sobre los discursos de Núñez y Vox, García Gascón ha valorado que "el mayor fraude es que tanto PP como Vox critiquen lo que ellos hacen igual y peor. Privatizan, recortan igual pero más y más rápido". García Gascón considera "que la derecha no está legitimada para criticar la situación de los servicios públicos ni hacer propuesta alguna en materia social porque son los mayores destructores de lo público y de los derechos".

En ese sentido ha apostillado con una advertencia: "Page está poniendo una alfombra roja a la ultraderecha alimentando su base económica al abrir nuestras residencias, nuestra vivienda a los fondos buitre y los caciques de la región, al dar alas a los grupos antiabortistas que acosan a las mujeres, al inyectar dinero público en el negocio de las clínicas privadas y en la iglesia católica a través de la concertada". "Luego viene sacando el espantajo del miedo a VOX en las elecciones en lugar de realizar políticas sociales y aumentar derechos" ha finalizado el coordinador autonómico de la formación morada.