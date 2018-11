Podemos admite menor participación en primarias y lo achaca a la verificación de identidad

Actualizado 28/11/2018 11:39:40 CET

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Podemos en Castilla-La Mancha, María Díaz, ha reconocido una menor participación en el último proceso de primarias que se ha saldado con el líder del partido, José García Molina, como candidato a la Presidencia de la Junta, algo que, según ha admitido, sí que preocupa pero que ha achacado al proceso de verificación de identidad, algo que, a su juicio, hace que los inscritos no participen tanto.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha dicho que en todo caso en este proceso han participado más personas de las que participan en procesos internos de PP o PSOE. "Cuando miro la participación que suele haber en primarias de estos partidos, me causa risa", ha dicho.

De los cerca de 17.000 inscritos en Podemos, se verificaron poco más de 3.000 para votar, de los que ejercieron su derecho a voto el 77,2%. En todo caso, María Díaz ha arrancado su intervención mostrando su satisfacción por la participación.

SUPEDITA EL ORDEN DE LISTAS A LA NEGOCIACIÓN DE CONFLUENCIAS

Preguntada por la confección de listas toda vez que se han elegido en el seno de Podemos los miembros de la lista, ha recordado que será durante la negociación con las confluencias la que dirima el orden.

Así, no ha descartado que David Llorente vaya a encabezar la lista por Guadalajara, ya que ha supeditado este extremo a las conversaciones con los partidos de confluencia.

"Caben todas las posibilidades. No están cerradas. No me quiero adelantar a nada", ha enfatizado.