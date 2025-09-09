Podemos se alinea con las reivindicaciones de los bomberos forestales de C-LM y afea acusa a la Junta de deslegitimarlas

Archivo - La coordinadora de Podemos en Castilla-La Mancha, Irene Arcalá - PODEMOS - Archivo

Irene Arcalá recuerda la PNL aprobada en 2022 que pidió aumentar los días de extinción y subir salarios

TOLEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos en Castilla-La Mancha, Irene Arcalá, se ha alineado con la reivindicación de los bomberos ferostales de la Comunidad Autónoma, al tiempo que ha cargado contra la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ya que considera que con su posición está "delegitimando" las peticiones del colectivo.

Según informa en nota de prensa Podemos, el Gobierno de Castilla-La Mancha no hace caso al sector y mantiene una situación de "precariedad laboral y falta de estabilidad":

En este sentido, ha añadido que "las declaraciones de la consejera, restando importancia al asunto, la sitúan en el mismo bloque del negacionismo"; y ha asegurado "este servicio público lleva sufriendo años los recortes que implementó Cospedal y Page sigue aplicando"

RECUERDAN LA PNL APROBADA EN 2022

Ha sido en este punto donde la co-portavoz de la formación ha recordado la proposición no de ley presentada en 2022 junto a los bomberos forestales y sus organizaciones sindicales manifestando "su total respaldo y apoyo" a sus reivindicaciones.

En relación a ello han querido volver a instar a la Junta a la aplicación de las medidas concretas que ya propusieron en dicha PNL "y que siguen reclamando quienes previenen y apagan los incendios, como aumentar los días de extinción y las unidades de vigilancia, mejorar los bajos salarios de la plantilla, renovar el precario e insuficiente avituallamiento y establecer campañas mínimas de extinción de 122 días".

Además, considera una cuestión primordial que se estabilice el empleo, pasando los trabajadores de personal fijo discontinuo a indefinido, la aplicación de la Ley 5/2024 del Estatuto Básico de Bombero Forestal, el cumplimiento del Convenio Colectivo y la integración de todo el personal del Dispositivo Infocam como personal laboral de la Junta.