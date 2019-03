Podemos e IU siguen negociando sus confluencias en C-LM a 85 días de las municipales y autonómicas

Publicado 03/03/2019 12:45:36 CET

TOLEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos e IU siguen negociando sus confluencias en Castilla-La Mancha a 85 días de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Aunque el secretario regional de Podemos, José García Molina, aseguró esta semana que el acuerdo con IU para concurrir en una misma candidatura "está casi en capilla", las negociaciones están aún por cerrar.

En el caso de la ciudad de Toledo, el coordinador provincial de IU, Mario García, considera que la unión entre IU y Podemos es "beneficiosa" para crear una alternativa de gobierno en la ciudad y, aunque queda por concretar cómo se va a configurar la candidatura final de la confluencia, García piensa que sus compañeros de IU "son los mejores" para encabezarla, poniendo la mirada en la persona de Javier Mateo, actual concejal de Servicios Sociales, "una persona" cuya experiencia municipal es "indudable", ha sentenciado.

García, que espera que esta candidatura de unidad pueda lograr "un buen resultado" en la capital regional, cree que la dimisión de la secretaria general de Podemos Toledo, Xoana Bastida, no va a afectar a las negociaciones entre IU y Podemos. "Es una cuestión interna de Podemos", ha dicho.

Respecto a la posibilidad de que otras fuerzas puedan sumarse a la confluencia entre IU y Podemos, García ha explicado en declaraciones a Europa Press que la realidad política de Toledo se suscribe prácticamente a IU y Podemos, aunque se ha mostrado abierto a incorporar a la candidatura de unidad popular a otros actores e incluso a candidatos independientes.

ALBACETE Y LOS DESACUERDOS

En Albacete la confluencia a la que estaban llamados a convivir, entre otros, IU y Podemos, está estancada después de que las negociaciones entre la formación morada y Ganemos-- coalición de la que forma parte IU desde hace cuatro años-- se hayan paralizado a cuenta de las discrepancias a la hora de conformar la lista con la que concurrirían al Ayuntamiento de la ciudad el 26 de mayo.

Tanto es así que la Asamblea de Izquierda Unida acordaba el pasado 22 de febrero continuar explorando una "candidatura de confluencia" con las formaciones que actualmente integran la coalición Ganemos Albacete, abierta a otras organizaciones y plataformas con las que coincidan programáticamente, y "no esperar más" a Podemos. "El tiempo pasa y cada vez tenemos menos tiempo para llegar a ese posible acuerdo", ha dicho el coordinador provincial de Izquierda Unida, Cristian Ibáñez, a Europa Press.

Entre los principales desacuerdos que han llevado al punto muerto está la confección de la lista con la que concurrir a los comicios. Mientras que Ganemos planteaba unas primarias abiertas y conjuntas, Podemos no está de acuerdo con la fórmula.

Pese a que las conversaciones se han enfriado, el secretario general de Podemos, Alfonso Moratalla, hace unos días, decía que la formación morada sigue "teniendo la mano tendida para seguir con esas conversaciones" con Ganemos para fraguar una confluencia a las elecciones municipales.

SIN ACUERDO CONCRETO EN CUENCA

En Cuenca, el concejal de IU Pablo García ha confirmado a Europa Press que durante estos días se encuentran en negociaciones con Podemos Cuenca para crear una confluencia de cara a las municipales en la capital.

Aunque "aún no se ha llegado a un acuerdo en concreto", el edil cree que "en breve" puede salir hacia adelante. También ha desvelado que este domingo, las agrupaciones locales de IU y Podemos mantendrán una reunión para seguir negociado la creación de una confluencia en la capital de las Casas Colgadas, así como el orden de las listas.

"Por nuestra parte tenemos clara una cosa: si hubiera alguna discrepancia, primarias, que así se arreglan", ha concluido el concejal de Izquierda Unida Cuenca en el Ayuntamiento.

GUADALAJARA Y UN 99% DE POSIBILIDADES

En Guadalajara, Izquierda Unida se presentará bajo la marca de Unidas Podemos. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Guadalajara, Julián Atienza, ha explicado que, tanto desde el punto de vista regional como provincial, se han sumado al acuerdo cerrado este miércoles para reeditar --una vez más-- las confluencias para las próximas elecciones.

Por su parte, José Morales, portavoz de Ahora Guadalajara y candidato de IU de cara a la confluencia con Podemos en Guadalajara, ha confirmado que habrá candidatura de Unidas Podemos con Izquierda Unida. "Estamos en conversaciones y hay buena sintonía. El acuerdo no está cerrado, pero será que sí con un 99,9 por ciento de posibilidades", ha añadido.

En Guadalajara capital, con el surgimiento de la plataforma AIKE 'A Guadalajara hay que quererla', el partido Ahora Guadalajara, en el que hasta ahora estaban Equo, Más de un Ciudadano e IU, dejará de existir para los futuros comicios.

LA CONFLUENCIA EN CIUDAD, EN EL AIRE

En Ciudad Real, fuentes de Ganemos, una de las partes implicadas en la posible confluencia de cara a las elecciones municipales, explican que aún no hay nada cerrado y que, casi con toda probabilidad, será después de este fin de semana cuando se conozca la evolución y si hay o no confluencia con Podemos e IU.

"De momento estamos trabajando en la elaboración del programa electoral y, a día de hoy, aún no hay un acuerdo entre Ganemos, IU y Podemos", señalan las mismas fuentes, que aclaran que, en caso de darse esa confluencia, es muy probable que Equo se sumara a la confluencia, "si bien no van a tomar ninguna decisión hasta que no tenga garantía de acuerdo".

TALAVERA Y EL CHOQUE DE POSTURAS

En Talavera de la Reina, los mensajes entre las formaciones de izquierda a través de los medios de comunicación no han parado de sucederse. Es el caso del líder de Podemos, Sergio Ortiz, que se ha mostrado siempre dispuesto a confluir de cara a la galería, pero insistiendo en "proyectos y no personas".

Esto ya hacía ver que la confluencia de izquierda que, en un principio, se dibujaba como una candidatura de Podemos, IU, Ganemos o XTalavera y Equo, iba a complicarse y, de hecho, comenzó a resquebrajarse antes incluso del proceso de primarias en la Asamblea de IU Talavera, del que la excoordinadora local, Sonsoles Arnao, se retiró al comprobar que desde la Dirección provincial y regional ya contaban con otra candidata para la confluencia, Verónica Mora. Con ello, el choque de posturas en IU por las negociaciones con Podemos se materializó y sacó del tablero de la confluencia a Sonsoles Arnao, aunque también le ha dado alas para poder concurrir en el nuevo partido que surja de Ganemos Talavera.

Desde Podemos insisten en que están dando pasos firmes a la confluencia, pero algunos partidos ya han mostrado su opinión de que no pueden dar más tiempo, en parte, porque si finalmente optan por una candidatura propia, deben comenzar a moverse como es el caso de XTalavera, que ya trabaja en la suya. Por el momento, lo único claro es el acuerdo de Podemos e IU, y todo apunta a que este mes se irá viendo si hay novedades, pero va a ser difícil.

Puertollano es una de las claves en las negociaciones de confluencia entre IU y Podemos como municipio de "referencia" para las izquierdas en Castilla-La Mancha, según han puntualizado las fuentes consultadas.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Podemos Puertollano, Julián Sanz, ha enfatizado la "voluntad" de convergencia de las formaciones en Puertollano, hasta el punto de que ambas asambleas han votado a favor mayoritariamente. En lo que se trabaja ahora, apunta, es en las "variables" de negociación, incluida la integración del candidato a la Alcaldía de Podemos, Pedro Vozmediano, en la lista electoral conjunta.

En este sentido Sanz ha aseverado que Podemos parte desde la "humildad" de la formación morada, "que está empezando en Puertollano", ante IU, que lleva años de labor institucional en el Consistorio. "Desde esa humildad se elaborará la lista", ha remachado.