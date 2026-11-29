La cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Podemos, María Ángeles Castellanos. - PODEMOS

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Podemos, María Ángeles Castellanos, ha apelado al voto femenino este domingo en el que se celebran Elecciones Generales, recordando a las mujeres que por primera vez en España pudieron ejercer su derecho al voto en 1933.

"Quiero acordarme de otro mes de noviembre de 1933, que fue la primera vez que las mujeres pudimos votar en España. Votar hoy es honrar la memoria de todas las que lucharon para que pudiéramos hacerlo. La mejor forma de defender nuestros derechos y de cuidar nuestros derechos es ejerciéndolos".

La cabeza de lista de la formación morada por Toledo ha realizado estas declaraciones tras votar en el colegio 'Ciudad de Nara', después de que en este colegio electoral lo hiciesen el líder del PP en la región, Paco Núñez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Ha insistido en llamar a la participación, pues ha defendido que "votar es la mejor forma de cuidar los derechos que otras personas han luchado tanto para que hoy tengamos".

"Además, hoy el voto nos iguala a todas. Vale igual el voto de una limpiadora que el de un multimillonario. Con lo cual, que venga todo el mundo a votar, que lo haga con ilusión y que vote aquello en lo que cree y en lo que piensa que es mejor para su vida".

La candidata de Podemos ha terminado mostrando su agradecimiento agradecer a todas las personas que este domingo están trabajando y haciendo posible esta jornada electoral.