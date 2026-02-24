Podemos C-LM cree que es "una obligación" aprobar el nuevo Estatuto sin el PP tras su desencuentro con el PSOE

El coordinador autonómico de Podemos en C-LM, José Luis García Gascón. - PODEMOS

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha vuelto a trasladar su apoyo a las asociaciones LGTBIQA+ de Castilla-La Mancha ante la "preocupación" de las mismas por la "exclusión" de los derechos del colectivo en el texto del nuevo Estatuto de Autonomía de la región.

La formación morada lo hace una vez publicadas el pasado viernes por el Congreso de los Diputados todas las enmiendas de los grupos políticos que pudieron hacerlo hasta el pasado 4 de febrero y ponen en valor que "desde Podemos fuimos las primeras en advertir y denunciar que el pacto PP-PSOE excluía al colectivo y sus derechos, por lo que incluimos cumpliendo nuestro compromiso una enmienda de derechos de diversidad sexual y de género avanzada, que no solo haga que sean visibles en el Estatuto sino que de verdad sirva para que todas las personas LGTBIQA+ en nuestra región puedan llevar vidas libres, dignas, felices y seguras".

De esta forma, desde la formación recalcan que "la ruptura del acuerdo PP-PSOE es una oportunidad histórica con el Estatuto ya que una vez el PP ha quedado fuera del tablero, permite a las fuerzas democráticas en el Congreso la posibilidad de alcanzar acuerdos en las enmiendas para garantizar los derechos del colectivo LGTBIQA+ y trans", según ha informado la formación morada en nota de prensa.

El coordinador autonómico de la formación, José Luis García Gascón, ha expresado que "garantizar los derechos LGTBIQA+ así como recuperar la democracia con el cambio del sistema electoral son dos obligaciones que tenemos como sociedad y desde Podemos nos estamos dejando la piel para que ambas se incluyan en el nuevo Estatuto", "nuestras enmiendas ya están registradas y solo falta llegar a acuerdos en la tramitación para que se incluyan en el texto definitivo", ha añadido.

En el sentido de lo anterior, y sobre la enmienda concreta de los derechos LGTBIQA+, la coordinadora autonómica, Irene Arcalá, ha destacado que su enmienda "es la única que reconoce una nueva competencia exclusiva de la Junta de Comunidades, la protección y el blindaje de los derechos LGTBIQA+ y trans, que se materializa en la modificación e incorporación de nuevos artículos al texto estatutario proclamando los derechos del colectivo LGTBIQA+ y la responsabilidad de los poderes públicos a la hora de regularlos, así como medidas específicas para asegurar la prevención, corrección y eliminación de toda forma de discriminación, violencia o acoso, asegurando el pleno respeto a la diversidad sexual y de género y la eliminación de cualquier forma de discriminación".

Para terminar, desde Podemos Castilla-La Mancha insisten en que "la aprobación del Estatuto sin el PP no es solo una posibilidad real con la mayoría democrática, sino una obligación histórica y moral".

Según José Luis García Gascón, "un partido que además ha cedido ante la ultraderecha la eliminación de representatividad y los derechos LGTBIQA+ solo tienen una salida: la aprobación del Estatuto en el Congreso por los partidos que creen en la democracia". "Estamos ante una disyuntiva muy clara, 'democracia o fascismo'", han zanjado.