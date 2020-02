Podemos C-LM elegirá nueva dirección el 21 de mayo

Actualizado 16/02/2020 12:14:39 CET

La dirección dimitida tiene la puerta abierta para "seguir aportando" y la formación plantea impulsar los círculos locales para "reforzarse desde abajo"

TOLEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos Castilla-La Mancha tiene programada para el próximo 21 de mayo su próxima Asamblea regional para elegir una nueva dirección, 360 días después de la dimisión en bloque de la anterior cúpula tras perder su representación parlamentaria en las pasadas elecciones autonómicas.

Así lo ha dado a conocer en una entrevista con Europa Press el portavoz de la gestora que se ha hecho cargo de la dirección de forma provisional, Jorge Uxó, quien ha precisado que el primer paso en la hoja de ruta es la Asamblea estatal, convocada para el mes de marzo.

A partir de ahí, la gestora trabajará en la organización de la Asamblea castellanomanchega, para la cual ha confiado que pueda acordarse una candidatura de unidad, si bien ha dejado claro que en el caso de que haya más de una, "la democracia siempre es buena" y no sería negativo poner en marcha un proceso de primarias.

Uxó ha reafirmado que él no postulará para dirigir el partido, y ha recordado que asumió la Portavocía de la gestora provisional dejando claro que no optaría a comandar la formación "para poder ejercer este papel sin ningún tipo de resquemor".

El profesor ciudadrealeño, que acaba de asumir la jefatura del gabinete del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha recalcado que ahora tiene unas responsabilidades dentro de este nuevo cometido en las que quiere centrar sus esfuerzos.

Aunque ahora mismo "no hay candidaturas presentadas formalmente", se ha mostrado convencido de que habrá "muchos compañeros y compañeras que darán el paso al frente" para conformar una. "No descarto que lo que ocurra es que haya una candidatura de confluencia y unitaria, pero lo contrario no me parecería negativo".

"Sería bueno para la organización una candidatura de confluencia que resulte de un debate constructivo donde se acerquen todas las posturas. Pero tampoco hay que tener miedo a la democracia. Si hay proyectos con matices o distintas personas que consideran que tienen la posibilidad para liderar, los elegiremos. Pero lo importante es que el 22 de mayo estemos todos unidos", ha aseverado.

EL TRABAJO NO HA CESADO

En todo caso, sí ha querido dejar claro que pese a la dimisión de la anterior dirección, la formación morada ha continuado trabajando también a nivel institucional, ya que hay un gran número de concejales electos "que tomaron el relevo" de esa representación en las instituciones toda vez que se consumó la desaparición parlamentaria.

El proceso de renovación se ha dilatado por las dos citas electorales a nivel nacional del pasado año aunque, según ha indicado, la campaña electoral de noviembre sirvió a Podemos Castilla-La Mancha para "volver a coger impulso y conectar con la ciudadanía".

Ahora, el trabajo se centra en preparar los debates que se elevarán a la Asamblea estatal, y de cara al proceso autonómico también habrá que "definir el proyecto" para la región.

"Tiene que ser un proyecto que se sume a la ola de ilusión que el nuevo Gobierno de coalición ha provocado y a la que Podemos contribuye desde distintos ministerios, fundamentalmente en derechos sociales, laborales y del consumidor, en igualdad entre hombres y mujeres y en mejora de la universidad", ha considerado.

La hoja de ruta estatal, ha detallado, pasa por la presentación de candidaturas a la Secretaría General, a la Comisión de Garantías y al Consejo Ciudadano, plazo que finaliza el 17 de febrero. A partir de ahí, las votaciones tendrán lugar entre el 14 y el 20 de marzo y el 21 se fija el calendario para conformar "un encuentro estatal con la militancia para celebrar lo que será un éxito asambleario en pleno proceso de toma de impulso" del partido.

PROCESOS AUTONÓMICOS

Una vez elegidos los órganos nacionales comenzarán los procesos autonómicos en aquellas regiones donde opera una gestora o en las que termina un mandato.

Estas asambleas se convocarán el 8 de abril, y el plazo de presentación de candidaturas se prolongará hasta el 22 del mismo mes. Será entonces cuando arranque el debate con la militancia, donde se pretende que los círculos tomen protagonismo y abrir la discusión a la ciudadanía. La meta es que el 21 de mayo "haya una dirección a pleno rendimiento" a los mandos de Podemos en Castilla-La Mancha.

En estos momentos, se está promoviendo desde la gestora que los círculos locales "recuperen pie en los territorios" con una "campaña de reforzamiento" de estos foros. "Tenemos que reforzarnos desde abajo y recuperar el dinamismo de los círculos como fuerza".

LOS DIMITIDOS TIENEN LA PUERTA ABIERTA

Jorge Uxó ha dicho que estaría "encantado" si la anterior dirección dimitida de Podemos "se reincorporara al proyecto", aclarando que, aunque dejaran las riendas del partido, "no han salido" de él y "siguen siendo miembros" de la formación. Así, sobre exaltos cargos como José García Molina o María Díaz ha dicho que "tienen mucho que aportar" a Podemos Castilla-La Mancha "como el resto de inscritos e inscritas de Podemos".

"Desde luego que contamos con ellos y con su experiencia política, institucional y de Gobierno que han adquirido. Es un activo que Podemos no va a desperdiciar. Pueden estar en un papel de aportación de ideas o en el que ellos quieran", ha señalado.

"HACEMOS AUTOCRÍTICA, PERO NO NOS FLAGELAMOS"

El portavoz de la gestora de Podemos ha hablado de los malos resultados en las pasadas elecciones, apuntando que por supuesto que llevan a hacer autocrítica. "Pero no a flagelarnos y no a estar en mayo de 2020 pensando en los errores. Ahora queremos pensar en positivo", ha manifestado.

El pasado mes de mayo, en su opinión, "el clima político favoreció una tendencia hacia el voto útil de parte del electorado de izquierdas al PSOE". "Ahora hay que mirar cómo reconstruir el proyecto y cómo podemos influir en que en Castilla-La Mancha haya progreso", ha afirmado.