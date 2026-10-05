Podemos C-LM ofrece también en la región primarias abiertas a las fuerzas de izquierdas para elegir candidaturas

Archivo - El coordiandor degional de Podemos, José Luis García Gascón. - UNIDAS PODEMOS - Archivo

TOLEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis Gascón, ha ofrecido a las fuerzas de izquierdas en la región, al igual que lo ha hecho la formación a nivel nacional, primarias abiertas el 14 y 15 de octubre para elegir las candidaturas en cada provincia de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Lo que hacemos es ofrecer, como ha hecho Irene Montero, esas primarias abiertas a todo el mundo para que cada cual pueda presentar a los candidatos y candidatas que quiera y sea la gente la que decida esa candidatura, también para las circunscripciones de las provincias de Castilla-La Mancha", ha indicado en declaraciones a Europa Press.

Ha afirmado el coordinador regional de Podemos que la formación tiene en Castilla-La Mancha ya perfiladas a sus candidatos y candidatas, "que someteremos a esa votación en la que toda la ciudadanía puede decidir".

Con todo, ha esperado que la convocatoria electoral anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el 29 de noviembre sirva para mejorar la vida de la gente, "que tan mal lo está pasando hoy en día" con la vivienda, con el precio de la comida, con el precio de la luz o con el precio de la gasolina".

"Lo importante es que estas elecciones sirvan para bajar ese precio de la vida y que podamos vivir mejor para que se acabe la precariedad laboral, para que podamos cobrar más trabajando, menos horas de trabajo, o para que podamos también tener una vida y poder disfrutar de ella", ha subrayado.

Finalmente, sobre si este adelanto afecta a las elecciones regionales del año próximo, Gascón ha manifestado que son dos elecciones diferentes y que al final hay que trabajar para mejorar la vida de las personas.

"Creo que igual que a nivel estatal hace falta que estas cosas pasen, porque hemos tenido un gobierno que no ha resuelto estos problemas y que no ha intervenido de manera clara, contundente y valiente, a nivel autonómico es igual o incluso peor", ha concluido.