La Policía de Albacete incorpora 10 nuevos vehículos para un mejor servicio y el refuerzo de la seguridad

Presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha presentado este lunes los 10 nuevos vehículos con los que cuenta la Policía Local de Albacete para prestar un mejor servicio en cuestiones relacionadas con la seguridad y la atención ciudadana junto al inspector jefe, Mario Rubio, los inspectores Diego López y Luciano Rosillo, el concejal de Seguridad, Alberto Reina, y el responsable de la empresa de renting Juan José Cortés.

Serrano ha reiterado el firme compromiso del Ayuntamiento de dotar a la Policía Local de los mejores medios materiales y humanos para que puedan prestar el gran servicio que ofrecen a la ciudadanía de una forma "más solvente y eficiente".

En este sentido, el alcalde ha recordado que la Policía Local de Albacete cuenta actualmente con 242 agentes, estando prevista la convocatoria de 18 nuevas plazas este año, de las cuales 3 son de nueva creación, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, el Cuerpo cuenta con un parque móvil de cerca de 150 vehículos: 30 turismos, a los que hay que sumar los 10 que se han presentado hoy, 7 furgones, 1 furgoneta, 26 motocicletas, 13 bicicletas, 5 grúas, un remolque, y los vehículos del Parque Infantil de Tráfico, concretamente 40 bicicletas, 2 quads eléctricos y 8 patinetes, sin contar los correspondientes a la Agrupación Municipal de Protección Civil que depende de la Policía Local.

Según ha explicado el alcalde, el Ayuntamiento ha adquirido estos 10 vehículos, modelo Ford Kuga ST-Lines 2.500 cc. 243cv, híbrido enchufable y etiqueta medioambiental Cero, por el sistema de renting durante cuatro años, incluido el mantenimiento durante la vigencia del contrato, de los que ocho disponen de kid de detenidos, uno estará destinado a la unidad de investigación y el otro a la unidad territorial, todos ellos "con muchas más prestaciones y mejor equipados".

Manuel Serrano ha señalado que son vehículos híbridos enchufables, con una gran autonomía eléctrica y etiqueta medioambiental Cero, con autonomía para cubrir el servicio diario de dos turnos y cero emisiones, que se pueden cargar en el cuartel de la Policía Local donde hay instaladas placas fotovoltaicas municipales, como un ejemplo más del firme compromiso del Equipo de Gobierno con la sostenibilidad.

En este sentido, el alcalde ha recordado que, además de la adquisición de estos 10 vehículos híbridos, el Ayuntamiento está electrificando el parque móvil en todas las renovaciones de vehículos, igual que Aguas de Albacete y las empresas concesionarias de servicios como la limpieza viaria y zonas verdes, sin olvidar que el nuevo contrato de transporte público de viajeros apuesta por la electrificación de los autobuses y la Estación de Autobuses cuenta con puestos de recarga.

Serrano ha explicado que los nuevos vehículos incluyen la rotulación, totalmente homologada y homogénea con el resto de los vehículos del Cuerpo, y también la adaptación policial en cuanto a sistemas visuales de luces, sirenas y megafonía.

Cada vehículo incluye mampara de seguridad en policarbonato de alta resistencia, suministro adicional, una tablet rugerizada resistente a golpes, adaptada al servicio policial, y una cámara de grabación interior en el salpicadero, compatible con las cámaras unipersonales que portan los agentes.

El equipamiento para el maletero incluye una serie de artículos necesarios para el servicio policial como material de balizamiento y señalización; botiquín de primeros auxilios con dos torniquetes de uso individual; extintor de CO2; mantas plegables ignífugas y termo-aislantes; escudo de intervención de policarbonato; y dos linternas de altas prestaciones, entre otros.

El alcalde ha asegurado que el Cuerpo de la Policía Local de Albacete es "uno de los mejores dotados técnicamente y de los más cercanos", asegurando que los ciudadanos pueden sentirse muy orgullosos de él y muy seguros porque cuenta con grandes profesionales que ahora van a estar más y mejor equipados.

Manuel Serrano ha asegurado que seguirá trabajando para dotar a la Policía Local del equipamiento necesario, agradeciendo a todos sus agentes la gran labor diaria que realizan para garantizar la seguridad y bienestar de toda la ciudadanía.