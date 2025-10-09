La Policía celebra los Ángeles Custodios un año más reivindicando su trabajo para garantizar la seguridad en C-LM

Acto institucional en Toledo de la Policía Nacional con motivo de la celebración de los Santos Ángeles Custodios. - JCCM

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado este jueves en Castilla-La Mancha el acto institucional de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, un acto en el que desde el cuerpo policial han destacado la "seguridad" de la región y el trabajo que realizan para garantizarla.

Un acto en el que han participado el presidente de la región, Emiliano García-Page; el jefe superior de policía en la Comunidad Autónoma, Francisco Herrero; la delegada del Gobierno, Milagros Tolón; y al que también han asistido otras autoridades como el alcalde, Carlos Velázquez, así como representantes políticos, religiosos, militares y de la sociedad civil.

El jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha, Francisco Herrero, ha destacado que Castilla-La Mancha "tiene un patrimonio: la seguridad", incidiendo en que el deber de la Policía obliga a "dar una respuesta ágil y eficaz" a las demandas de la sociedad. "La seguridad la construimos entre todos y además se trata de un trabajo coral. Es un intangible y a veces no la apreciamos, pero si alguna vez nos falta, nos damos cuenta", ha añadido.

Herrero ha destacado el "legado de 200 años" de la Policía en su servicio a la sociedad, resaltando la posición "privilegiada" de Castilla-La Mancha en cuanto a comunidades más seguras.

El jefe superior de la Policía en la región ha destacado que el cuerpo "ha evolucionado y es el mejor ejemplo de una sociedad democrática avanzada" y ha manifestado que la Policía no está "por encima de ninguna institución" sino que es "un simple engranaje más del complejo reloj de la sociedad".

"Es imposible relatar todos los servicios y operaciones realizadas", ha mantenido, aunque ha querido destacar "la faceta menos conocida" que la Policía realiza "todos los días" como son "los servicios de carácter humanitario, que se realizan diariamente".

Asimismo, ha puesto en valor los esfuerzos en digitalización de la Policía para acercar las gestiones a la ciudadanía, como las relacionadas con el DNI, así como los ocho Vidoc que han llegado a la Comunidad Autónoma para que los ciudadanos puedan obtener y renovar su DNI "hasta en la última población más alejada de nuestra Comunidad Autónoma en menos de diez minutos", además de realizar otras gestiones como la obtención del pasaporte.

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL

Francisco Herrero ha incidido en que este es un "día de agradecimiento" que ha querido hacer extensivo a las instituciones, jueces, fiscales, forenses, policías locales, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, seguridad privada, Inspección de Trabajo y en especial a las familias, que "siempre" están "detrás" y les apoyan "permanentemente". "Juntos somos más fuertes en defensa de los ciudadanos".

También ha hecho referencia a las 22 condecoraciones que se han entregado en este acto y ha destacado un caso "muy especial" al policía Pedro López, quien recibió el pasado jueves "la máxima distinción para alguien vivo", la Medalla de Plata de la Policía Nacional, primera vez que se concede a alguien de la región.

Herrero ha relatado que este agente se encontraba pasando unos días en Úbeda cuando dos delincuentes entraron en el supermercado en el que se encontraba. "Se enfrentó a ellos y sufrió diversas heridas en su cuerpo y una gravísima puñalada en el cuello que le seccionó la tráquea", ha explicado, contando que a pesar de sus heridas "llegó a forcejear y perseguir a los delincuentes".

La historia de Pedro López ha arrancado los aplausos del público asistente cuando el propio agente ha saludado a los presentes.

"PROFESIONALIDAD Y VOCACIÓN DE SERVICIO"

Por su parte, la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, ha enfatizado que Castilla-La Mancha "es una de las regiones más seguras de España", algo que ha achacado a los hombres y mujeres de los cuerpos policiales con su "profesionalidad y vocación de servicio los 365 días del año".

Tolón ha ensalzado que la Comunidad Autónoma cuenta "con uno de los cuerpos más prestigiosos de Europa", como así lo han constatado las "importantes operaciones" llevadas a cabo en la región durante el último año.

Operaciones que, a pesar de todo, son "solo una pequeña parte" del trabajo "constante y diario" de la Policía para hacer de Castilla-La Mancha una región más segura, como así lo demuestran los datos, ha dicho, con un índice de criminalidad "diez puntos por debajo de la media nacional".

UNA GARANTÍA DE ESTABILIDAD

También ha recalcado los niveles de seguridad de la región el presidente autonómico, Emiliano García-Page, afirmando que "está muy claro que la paz es la otra cara de la seguridad". "Hay quien dice que cuesta pero prueben a lo contrario, a lo que cuesta la inseguridad", ha añadido.

García-Page ha celebrado los "éxitos" de la Policía Nacional y un papel que juega que "va mucho más allá de garantizar la seguridad y el orden público" sino que es "una garantía de estabilidad".

El presidente autonómico ha realzado que la Policía "se ha integrado como uno de los grandes servicios públicos" y es "una certidumbre en un mundo muy incierto".

Asimismo, ha apuntado que el cuerpo está viviendo "uno de sus momentos más profesionales" porque ahora "el mundo tiene desafíos que nadie podría haber estudiado en una academia hace 20 años". "El cuerpo funciona, ha ido respondiendo a la complejidad inmensa, a fenómenos que se nos escapan de la compresión", ha concluido.