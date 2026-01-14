Policía detiene a dos personas y desmantela un punto de venta de droga en el barrio de Los Tiradores de Cuenca

Dinero y objetos aprehendidos por la Policía Nacional tras neutralizar un punto negro de venta de estupefacientes en la ciudad de Cuenca. - POLICÍA NACIONAL

CUENCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado, en la ciudad de Cuenca, un punto negro de venta de sustancias estupefacientes situado en una vivienda unifamiliar del barrio de Los Tiradores y ha detenido a los moradores de la vivienda, un varón y una mujer, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

La investigación se inició en el mes de mayo de 2025, en el marco de la operación 'Puente', tras tener conocimiento de la posible existencia de un punto negro de venta de estupefacientes la ciudad de Cuenca, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Los agentes recibieron numerosas denuncias anónimas y quejas de los vecinos del barrio debido a las continuas molestias causadas por esta actividad ilícita, que además suponía un trasiego continuo de consumidores de sustancias estupefacientes por el barrio.

Durante la investigación se supo que los dos autores eran pareja sentimental y utilizaban la vivienda unifamiliar en la que residían para vender a diario distintos tipos de sustancias estupefacientes.

Con toda la información recopilada, finalmente se ha realizado un registro en el domicilio, logrando la detención de los dos autores y la incautación de tres teléfonos móviles, 5.580 euros en efectivo, 15 gramos de cocaína, 20 gramos de marihuana y 156 de hachís, dispuestos en dosis para su venta al por menor.