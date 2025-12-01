Policía escoltará a las ambulancias en el traslado de las urgencias del Virgen de la Luz al nuevo hospital de Cuenca

Reunión para el traslado de las Urgencias del hospital Virgen de la Luz al Hospital Universitario de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Administraciones públicas y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se han reunido este lunes en el Hospital Universitario de Cuenca para organizar el traslado de las urgencias del Virgen de la Luz al Hospital Universitario de Cuenca, previsto para el fin de semana del 13 y el 14 de diciembre.

Las urgencias del nuevo hospital comenzarán a funcionar el día 13 a las 8.00 horas y a las 10.00 saldrá el primer convoy de pacientes desde el viejo hospital. La Policía Nacional escoltará a las ambulancias y los efectivos de la Policía Local de Cuenca se encargará de la regulación del tráfico y el bloqueo de las rotondas de los accesos a los centros sanitarios.

Habrá tres expediciones el sábado y otras tres el domingo y en la primera de esas jornadas, en torno a las 12 horas, el traslado coincidirá con el partido que disputarán los veteranos del Conquense con los de la Selección Española.

Ante esta situación, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha informado de que pedirán al club que no se utilice el acceso principal al campo de fútbol. "En ese sentido, pedir a todos los aficionados que vayan hacia la puerta de los institutos, que será donde más se facilite el traslado".

Más allá de esa confluencia de actos, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha apuntado que los cortes de tráfico serán esporádicos y "de cuestión de minutos" al paso de la caravana, por lo que no se esperan grandes afectaciones a la circulación.

La estimación es que cada uno de los traslados del Virgen de la Luz al Hospital Universitario durará unos cinco minutos y durante el fin de semana se espera trasladar completamente a los pacientes de la UCI y a los de las áreas quirúrgica, de salud mental y todo el bloque materno infantil.

Durante la semana siguiente se trasladará a los pacientes hospitalizados del Virgen de la Luz a los que no se les dé de alta, según ha informado el gerente del Área Integrada de Cuenca José Antonio Ballesteros.

SIMULACRO DE HELICÓPTERO Y CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Por otro lado, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha ha informado además de que el 11 de diciembre habrá un simulacro de llegada del helicóptero de emergencias al nuevo helipuerto del Hospital Universitario.

"No podemos hacer traslados simultáneamente el día 13, así que para tener la certeza de que todo va bien en el servicio aéreo", ha explicado Martínez Guijarro.

El número 2 del ejecutivo autonómico ha pedido "comprensión" y "colaboración" a la ciudadanía durante esta semana de traslado que se extenderá hasta el 19 de diciembre.

"Esperamos que los ciudadanos entiendan que los absolutamente prioritario durante estas mañanas será este traslado", ha insistido el vicepresidente autonómico, que ha señalado que habrá una campaña informativa sobre el traslado en los medios de comunicación, en los ayuntamientos de la provincia y en los hoteles de la ciudad, "para que la gente tenga claro que ante cualquier urgencia, desde el día 13 serán atendidos ya en el Hospital Universitario".