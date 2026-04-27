La Policía Local de Cuenca localiza un vehículo que se dio a la fuga tras un accidente en el Camino Cañete

Vehículo localizado tras darse a la fuga tras un accidente en Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca ha localizado un vehículo que se había dado a la fuga tras verse implicado en un accidente de tráfico en el Camino Cañete de la capital conquense.

Según informa el cuerpo a través de su cuenta de Instagram, los agentes pudieron encontrar el coche en una calle próxima, tras seguir el rastro de líquidos y piezas desprendidas del propio vehículo y con una aportación fundamental de la colaboración ciudadana, que contribuyó a la búsqueda respondiendo a un llamamiento que la Policía hizo en esta red social.

El vehículo fue inmovilizado y ha sido retirado de la vía pública, mientras que se han tramitado varias denuncias contra su conductor, entre ellas la correspondiente por abandonar el lugar del accidente antes de la llegada de los agentes.