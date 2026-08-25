La Policía Local identifica al presunto responsable de un vertido de fibrocemento en la calle Jorge Torner de Cuenca. - POLICÍA LOCAL

CUENCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca ha identificado al presunto responsable de un vertido de fibrocemento en la calle Jorge Torner, según informa el cuerpo municipal a través de Instagram.

Tras las gestiones realizadas, la policía ha localizado e identificado al presunto responsable de depositar la uralita en la calle, poniendo los hechos en conocimiento de los servicios competentes ara que se adopten las medidas oportunas y se determinen las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.

Se trata del segundo vertido ilegal de fibrocemento con amianto que se produce en dos días, después de que este lunes los agentes tuvieran que balizar varias placas abandonadas en las proximidades del circuito de bicicletas del barrio de Villarromán.

El cuerpo de seguridad recuerda que este material requiere una gestión y retirada específica y no puede abandonarse junto a otros residuos.