Policía Nacional desmantela un punto de venta de cocaína en el barrio toledano de Santa María de Benquerencia

Sustancias, dinero y materiales incautados por la Policía durante el operativo. - CNP

TOLEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en Toledo un punto de venta de cocaína situado en una vivienda en el barrio de Santa María de Benquerencia, donde acudían diariamente una media de 65 personas para comprar diferentes sustancias estupefacientes.

Fruto de esta operación, se ha detenido a los ocho miembros del clan familiar, a quienes se les imputan los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa.

Esta investigación, que está en marcha desde el mes de febrero, se centró en un pequeño grupo con lazos familiares entre sus miembros, que presuntamente utilizaba una vivienda del barrio de Santa María de Benquerencia como punto de distribución de cocaína y otras sustancias estupefacientes.

Los ocho integrantes de esta banda actuaban de manera perfectamente coordinada para mantener la intensa actividad del punto de venta.

En el punto de venta tenían más de 500 dosis preparadas para la venta del día. Además, los cabecillas de la organización disponían de dos viviendas en la localidad de Magán (Toledo), que los investigadores sospechaban que podrían estar siendo utilizadas para apoyar la actividad criminal.

Por este motivo, se realizó un registro en los tres inmuebles: el punto de venta de Santa María de Benquerencia y las dos viviendas de Magán.

En la primera de ellas se intervinieron una gran cantidad de envoltorios ya preparados para la venta: 244 de cocaína, 293 de hachís y 41 de marihuana.

Estas cantidades, junto con los 2.480 euros en efectivo que se hallaron en el mismo lugar, daban una idea del gran volumen de ventas que diariamente atendía este punto de distribución, al que acudían una media de 65 clientes diarios.

Las viviendas de Magán ocultaban joyas y 193.000 euros en efectivo: 123.000 euros en una y 70.000 en la otra, repartidos en diferentes estancias.

Una parte, (34.750) fue recuperado cuando uno de los detenidos arrojó tres fajos por la ventana ante la inminente entrada de los agentes para realizar el registro, con la intención de que no le fueran incautados.

Todos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

En esta operación, efectuada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Toledo, ha contado con el apoyo operativo de las Brigadas de Seguridad Ciudadana de Toledo y Talavera de la Reina, así como de Policía Local de Toledo.