Policía Nacional investiga el atraco a la Joyería Ludeña de Toledo donde los asaltantes huyeron con el botín

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TOLEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga el atraco de varias personas a la Joyería Ludeña, situada en el barrio Santa Teresa de Toledo, este martes por la tarde, según ha informado el subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia.

El subdelegado ha querido trasladar "tranquilidad absoluta" al sector joyero y a los vecinos de la zona, al tiempo que ha pedido ser "pacientes y prudentes" porque la Policía Nacional "hace su trabajo y lo hace muy bien". "Dentro de poco tiempo podremos dar alguna información más", ha aventurado Devia.

Fuentes de la Policía Nacional han informado a Europa Press, que este martes, a las 17.40 horas, tres asaltantes en un vehículo Audi A6 atracaron la Joyería Ludeña, situado en la calle Chile de Toledo.

Encontrándose el local abierto al público irrumpieron en el establecimiento con mazas, fracturando cuatro vitrinas y sustrayendo de ellas diferentes joyas. De momento no se puede precisar el importe de lo sustraído, así como de los daños que ocasionaron.

En la huida se emprendió una persecución por parte de agentes de Policía Nacional que fueron rociados con el contenido de extintores, lo cual impidió seguir con la persecución.

Ahora mismo la investigación está abierta y se está haciendo cargo de la misma agentes de Policía Científica y de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Toledo.