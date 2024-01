La Policía Nacional de C-LM se reivindica como "garante de los derechos y las libertades"

TOLEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, Javier Pérez, ha reivindicado el papel de los agentes que conforman este cuerpo como "garantes de los derechos y la libertades" en el país.

"Hoy celebrados un día histórico y una colosal obra colectiva construida por hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí mismos", ha dicho el jefe superior en el acto con motivo del bicentenario de la Policía Nacional que ha albergado la plaza del Ayuntamiento de Toledo, con presencia de la delegada del Gobierno, Milagros Tolón; el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; el alcalde de Toledo y una nutrida representación de la sociedad civil castellanomanchega.

En este marco, que ha aglutinado a numeroso público, tras recordar cómo se creo el cuerpo de la Policía Nacional, ha destacado que en sus 200 años de trabajo ha pasado de ir en caballo a usar drones y sondear el ciberespacio para combatir el crimen.

Especial atención ha dedicado también el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha a la labor de estos agentes, a partir de 1978, año a partir del cual han contribuido a la consolidación y fortalecimiento de la democracia en España.

En este punto ha recordado lo "mucho" que ha costado "defender los derechos y libertades", una ardua tarea que se ha cobrado la vida de 178 policías nacionales, víctimas del terrorismo.

Dicho esto, ha defendido que la Policía Nacional ha trabajado por convertirse en una institución "sólida, útil y fiable", poniendo el foco en que la ciudadanía española valora el trabajo que desarrollan los agentes por garantizar la seguridad pública en España.

"Hoy es un día para renovar nuestro compromiso con España y ofrecer nuestro mejor servicio, en un escenario difícil que nos ha tocado vivir, de tiempos vertiginosos, con tensiones geopolíticas, en constante renovación tecnológica y con una actividad delincuencia que no deja reinventarse", ha dicho.

"La nuestra no es una tarea fácil, no lo ha sido nunca", ha reconocido Javier Pérez que, no obstante, ha admitido que, en la actualidad, la Policía Nacional cuenta con el mayor número de efectivos de su historia, con las mejores condiciones laborales y más medios materiales que les permiten hacer frente a las "amenazas" y "desafíos" del terrorismo, del crimen organizado, proteger a las mujeres, a los menores y a perseguir, entre otros, los delitos de odio y de trata de seres humanos con diversos fines.

"En esta tareas no estamos solos, contamos con una sociedad que valora nuestro trabajo, con el apoyo del Ministerio de Interior y otras instituciones", ha añadido el responsable del cuerpo en Castilla-La Mancha, que ha finalizado reclamando a sus agentes trabajar con la determinación de "ser mejores servidores públicos".