El polideportivo conquense El Sargal llevará el nombre de Isidoro Gómez Cavero por unanimidad del pleno

Pleno en el Ayuntamiento de Cuenca. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado por unanimidad que el pabellón polideportivo El Sargal pase a denominarse Isidoro Gómez Cavero en recuerdo de quien fue "una gran persona" que "siempre tuvo inquietud por hacer cosas y trabajar para que 'su' Cuenca avanzase y prosperase", y en reconocimiento a su labor en el mundo deportivo y el balonmano".

La concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, ha puesto en valor su trayectoria como médico, atendiendo a sus pacientes "con una dedicación, trato cercano conocido e implicación encomiables", para continuar ahondando en la propuesta plenaria en "otra de las facetas y pasiones que marcaron para siempre su vida: el balonmano, y más concretamente el Club Balonmano Ciudad Encantada".

Gómez Covero presidió el club desde 2011 hasta 2025, manteniéndolo en la Liga Asobal y convirtiéndolo en uno de los históricos de la competición. Durante su mandato, en la temporada 2022/2023 el club consiguió el Subcampeonato de Liga, "convirtiéndose en el campeón de 'los mortales' dada la manifiesta superioridad del FC Barcelona durante más de una década en la Liga".

san mateo y virgen de la luz, festivos locales

El pleno del Ayuntamiento también ha aprobado los festivos locales para el año 2027 para Cuenca y sus pedanías, siendo los determinados para la ciudad el 1 de junio, Virgen de la Luz, y el 21 de septiembre, San Mateo, coincidiendo además con la conmemoración del 850 aniversario de la conquista de Cuenca.

La propuesta ha salido adelante con el voto a favor de PSOE, Cuenca nos Une y Cuenca en Marcha, mientras que PP y Vox se han abstenido. En cuanto a los festivos de las pedanías, coinciden La Melgosa y Mohorte con la ciudad y tendrán el 1 de junio, Virgen de la Luz, y el 21 de septiembre, San Mateo.

Por su parte, Cólliga tendrá el 13 de junio (San Antonio) y el 24 de agosto (San Bartolomé); Colliguilla tendrá el 24 de junio (San Juan Bautista) y el 16 de julio (Virgen del Carmen); y Nohales tendrá el 17 de abril (San Aniceto) y el 14 de septiembre (Cristo de la Salud). En cuanto a Tondos, Valdecabras y Villanueva de los Escuderos tendrán el 16 de agosto (al ser el 15, Asunción de la Virgen, domingo), así como Tondos el 29 de septiembre (San Miguel); Valdecabras el 15 de mayo (San Isidro); y Villanueva de los Escuderos el 14 de junio (al ser el 13, San Antonio, domingo).

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

El pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha sacado adelante una modificación presupuestaria de 8,35 millones de euros para "hacer más ciudad", según ha destacado el alcalde Darío Dolz, con el voto de PSOE, Cuenca nos Une y Cuenca en Marcha, mientras que PP y Vox se han abstenido.

Una cuantía que procede del Remanente de Tesorería tras la liquidación del Presupuesto 2025 con el objeto de llevar a cabo una veintena de actuaciones en la ciudad, así como para suplementar el crédito de diversas partidas de gasto corrientes.

Las actuaciones incluyen la reurbanización y rehabilitación del barrio Pozo de las Nieves, una rotonda en la intersección de Hermanos Becerril con Eras del Tío Cañamón, la reurbanización de la calle Mastranz, la conexión de Ronda San José con la calle Ortega y Gasset la ejecución del acerado en avenida de Cruz Roja hasta el Centro Nacional de Estudios Penitenciarios, la finalización de las obras de acondicionamiento del campo de fútbol Obispo Lapla, el acondicionamiento de una parcela en calle Joaquín Turina para construir un nuevo pabellón polideportivo, la instalación de cámaras de seguridad en la ciudad, un Centro de Formación de Policía Local; los nuevos Huertos Sociales en el barrio de Cañadillas y la mejora y acondicionamiento del Centro Cultural Aguirre.

En las pedanías, la modificación presupuestaria permitirá la rehabilitación y acondicionamiento de un edificio municipal en Valdecabra y la construcción de un Centro Social en Tondos.

A esto hay que añadir las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua del Casco Antiguo y en otras instalaciones del ciclo integral del agua

SIN COMISIÓN DEL 850 ANIVERSARIO DE LA CONQUISTA

Por su parte, la presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, Bea Jiménez, ha lamentado que la moción presentada por los 'populares' para crear una comisión que impulse la conmemoración del 850 aniversario de la conquista de Cuenca por Alfonso VIII, que se celebrará en 2027, no haya salido adelante en el pleno ordinario de octubre, tras recibir únicamente el apoyo del Partido Popular y Vox. El PSOE y Cuenca Nos Une han votado en contra, mientras que Cuenca en Marcha se ha abstenido.

Jiménez ha defendido que esta efeméride, que se cumplirá el próximo 21 de septiembre, representa una oportunidad histórica para la ciudad y que Cuenca debe estar a la altura de una celebración que va mucho más allá de organizar unos actos puntuales. "No hablamos de un proyecto del Partido Popular. Hablamos de una oportunidad para Cuenca", ha señalado durante su intervención, en la que ha reclamado planificación, coordinación institucional y ambición para aprovechar todo el potencial de esta conmemoración.

La moción planteaba poner en marcha un proyecto colectivo que implicara a las distintas administraciones, universidades, entidades culturales, asociaciones, empresas, investigadores y ciudadanos, con el objetivo de reforzar la identidad conquense, divulgar su historia y proyectar su patrimonio a nivel nacional e internacional.

Para ello, proponía constituir antes del 31 de diciembre de 2026 la Comisión Especial Cuenca 1177-2027 y encargarle la elaboración de un programa general de actividades para todo el año 2027.

Asimismo, la iniciativa instaba al Gobierno de España a declarar el programa conmemorativo como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, con el fin de facilitar la colaboración público-privada y la captación de recursos para desarrollar una programación ambiciosa. También solicitaba la implicación y financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial y la Administración General del Estado.