Pop-rock, música tradicional y de bandas festejan este fin de semana en Albacete el 50 aniversario de Puerta de Hierros

ALBACETE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado el festival de música que tendrá lugar este fin de semana, concretamente los días 27, 28 y 29 de este mes, para conmemorar el 50 aniversario de uno de los mayores emblemas de la ciudad como es la Puerta de Hierros, obra de Manuel Carrilero, acompañado por el concejal de Feria, Francisco Navarro, la concejala de Cultura, Elena Serrallé, representantes de los diferentes grupos participantes y patrocinadores.

Según ha explicado el alcalde, este homenaje incluye tres grandes conciertos de diferentes estilos musicales frente a la Puerta de Hierros del Recinto Ferial que "tanta proyección y futuro le ha dado a nuestra ciudad", abiertos a todos los ciudadanos.

Manuel Serrano ha puesto en valor el protagonismo especial que tiene la música durante la Feria en honor a la Patrona, la Virgen de Los Llanos, que se celebra ante la atenta mirada de la Puerta de Hierros, explicando que por este motivo los conciertos escogidos están dedicados a los estilos que están presentes durante nuestras fiestas, como la música moderna de pop y rock; la música tradicional que representan nuestros grupos de folklore; y la música de bandas, que "tanto aporta con sus pasacalles y ambiente festivo, de la mano de artistas albaceteños, de la música que se hace en la ciudad, en las pedanías y en todo nuestro entorno".

LOS CONCIERTOS

El alcalde ha señalado que este viernes, día 27, los conciertos estarán dedicados a 'La historia de la música pop-rock en Albacete', donde además se recordará y homenajeará a personajes claves en el desarrollo de la música poprock albaceteña, tal y como ha confirmado el Consistorio en nota de prensa.

Desde las 17.00 hasta la 1.00 horas actuarán grupos y artistas albaceteños de poprock de los últimos 50 años, destacando un grupo musical especialmente formado para este evento, 'Abril del 66', compuesto por Juan Rosa (Los Trasgos), Agustín (Los Nijar), Josele (Los Chicos), Nacho Valero (Dúo Ignacio y Ángel Luis), Pepe 'El Fenómeno' (Los Dandis), Jesús Popeye (Distorsión) y Paco Madera (Madera).

También actuarán 'Cobalto' (la formación original), Franky Franky y el Ritmo Provisional, Fernando Alfaro (de Surfin Bichos y Chucho), Saltamontes Melancólicos, Atticusfinch, Vuelo Fidji, Vermú, The Niftys, The Gafapasta y Tam Tam Go!, con el mítico DJ Javi MTM pinchando durante todo el evento.

Manuel Serrano ha explicado que el sábado, día 28, desde las 18.00 a las 22.00 horas, el folklore y las tradiciones de Albacete serán las grandes protagonistas, contando con la actuación de un total de nueve grupos que traerán lo mejor de la música y de las danzas tradicionales: Coros y Danzas del Barrio del Pilar, el Grupo de Folklore Manchego de Cañicas-Imaginalia, Raíces del Llano, Coros y Danzas San Pablo, Coros y Danzas El Trillo, Espigas de La Mancha, la Cuadrilla del Pelibayo, el Grupo de Danzas Magisterio y la Asociación de Vecinos del Barrio Centro.

El alcalde ha recordado que la Feria, varias veces centenaria, "tiene un componente de tradición y de nexo con nuestro pasado del que nos sentimos orgullosos y que debemos preservar en nuestra memoria y disfrutar de él porque nuestra es folklore, antes, ahora y siempre".

Según ha explicado Manuel Serrano, "por eso los Manchegos de la Feria son una institución querida y representativa durante los diez días de Feria, por eso hay una presencia creciente de la indumentaria manchega en la Cabalgata y en muchísimos momentos de la Feria, de manera muy destacada en la Ofrenda Floral, contando incluso con un acto de exaltación del traje manchego".

Las bandas de música de Albacete actuarán el domingo, día 29, a partir de las 18.00 horas y hasta las 22.00 horas, de la mano de la Banda Sinfónica Municipal, la Unión Musical Ciudad de Albacete, la Agrupación de Bandas de Cornetas y Tambores de la Semana Santa de Albacete, y la Asociación Musical 'San Marcos' de El Salobral.

En opinión de Manuel Serrano, "estos conciertos suponen un homenaje de la ciudad a su Puerta de Hierros y a su protagonismo en la vida festiva y cultural de Albacete, donde la música ha tenido y tiene un protagonismo indudable", animando a los albaceteños a asistir a este homenaje musical y festivo en el que "Albacete le canta y le pone música a su Puerta de Hierros porque Albacete es música y cultura".