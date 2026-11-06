El Portal de CASA 47 incorpora 63 viviendas de alquiler asequible en Castilla-La Mancha

Logo de la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47. - MINISTERIO DE VIVIENDA

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, CASA 47, ha incorporado a su Portal un total de 63 viviendas de alquiler asequible en Castilla-La Mancha, 44 de ellas en la provincia de Toledo y 19 en la de Guadalajara. Las viviendas presentan superficies de entre 35 y 160 metros cuadrados, con rentas mensuales de entre 350 y 905 euros.

Estas viviendas forman parte de una nueva convocatoria por la que el Portal de CASA 47 incorpora 442 nuevas viviendas de alquiler asequible en seis comunidades autónomas: Región de Murcia, Galicia, Comunitat Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha y Principado de Asturias. Se suman a las 807 de anteriores convocatorias. Antes de fin de año se incorporará al Portal un millar adicional de viviendas.

Las inscripciones podrán realizarse desde este sábado, 7 de noviembre, hasta el 26 de noviembre y los detalles están disponibles en El Portal de CASA 47. Las personas interesadas tienen a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se puede cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones, según ha informado el ministerio de Vivienda en nota de prensa.

Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por la Comunidad Autónoma y nunca superará el 30 % de la renta media del municipio.

PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS VIVIENDAS

Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las solicitudes. A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de viviendas solicitadas.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler y se entregarán las llaves.