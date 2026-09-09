Pozo Cañada ‘marca el compás’ en la Feria de Albacete reivindicando el valor de la música para hacer pueblo - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pozo Cañada ha sido este miércoles el primer municipio en "marcar el compás" desde el stand de la Diputación de Albacete en la Feria 2026, estrenando el espacio que la Institución provincial dedica cada mediodía a poner rostro, voz y música a los pueblos albaceteños.

Bajo el título 'Marcando el compás en Pozo Cañada', y con Raquel Cortijo como conductora, la cita ha contado con Santi Cabañero como anfitrión y ha permitido descubrir un municipio que presume de "ser el más joven de la provincia desde el punto de vista administrativo, pero que atesora siglos de historia y mira al futuro apoyándose en sus tradiciones, su dinamismo económico y social y, especialmente en esta ocasión, en una profunda cultura musical".

Una música que ha estado representada por la Agrupación Musical La Primitiva y por su Escuela de Música Manuel Calero, con la participación en la tertulia del alcalde de Pozo Cañada, Francisco García Alcaraz; del presidente de La Primitiva, Lino Palacios; y de la profesora de la Escuela Marillanos Soriano.

Precisamente, Santi Cabañero ha aprovechado esta primera jornada para poner palabras a uno de los sentimientos que atraviesan la programación diseñada este año por la Diputación con motivo del 75 aniversario de su Real Conservatorio Profesional de Música y Danza.

"Quien tiene una banda tiene un tesoro", ha afirmado el presidente, músico también desde niño, explicando que pertenecer a una banda genera un sentimiento difícil de encontrar en otros ámbitos porque reúne en torno a un mismo objetivo a personas de edades y generaciones muy diferentes, ha informado la Diputación en nota de prensa.

"Las bandas de música son la mejor escuela de convivencia que yo, al menos, he podido conocer", ha señalado, destacando que en ellas se construyen amistades, confianza y vínculos que difícilmente surgirían de otro modo.

Cabañero ha ido un paso más allá al reivindicar el papel que desempeñan estas agrupaciones en el medio rural: "Las bandas de música ayudan a sujetar a la gente en los pueblos. Ayudan a que nuestros pueblos no se despueblen". Una realidad que ha ejemplificado en quienes estudian o trabajan fuera y regresan cada fin de semana porque tienen ensayo, porque allí siguen estando sus compañeros y compañeras y porque la música mantiene vivo el vínculo con su localidad.

SU REGRESO A LA BANDA DE CENIZATE

El presidente ha compartido incluso su propia experiencia personal, recordando que, después de doce años alejado de la banda de Cenizate por las obligaciones derivadas de su responsabilidad institucional, este año ha regresado a ella coincidiendo con la incorporación de su hijo. "Es de las cosas de las que más orgulloso me siento, de seguir perteneciendo a la banda de mi pueblo", ha confesado.

Ese vínculo entre la música y el territorio ha servido también para conectar la jornada con el gran protagonista del stand provincial en esta Feria: el 75 aniversario del Real Conservatorio.

Cabañero lo ha definido como "una herramienta de igualdad" que durante tres cuartos de siglo ha permitido que el talento de la provincia no tuviera que marcharse para poder desarrollarse. Más de 16.000 alumnos y alumnas han pasado por sus aulas durante este tiempo, junto a generaciones de docentes y familias que conforman, en palabras del presidente, "una inmensa familia".

Una historia que la Diputación quiere proyectar hacia el futuro con la transformación de sus instalaciones, para la que contempla una inversión superior a los 6 millones de euros. "El Conservatorio tiene que proyectarse al menos a otros 75 años", ha subrayado Cabañero.

EL MUNICIPIO MÁS JOVEN DE LA PROVINCIA

Por su parte, Francisco García Alcaraz ha explicado que Pozo Cañada se constituyó como municipio independiente en 1999, convirtiéndose así en el número 87 y en el más joven de la provincia, aunque sus raíces se remontan mucho más atrás.

El alcalde ha recordado que una reciente publicación sobre la historia local, realizada con la colaboración de la Diputación, sitúa asentamientos en el territorio ya en la Edad del Bronce. Y también la tradición musical hunde sus raíces en el tiempo: existe documentación de 1876 sobre vecinos de Pozo Cañada que solicitaron instrumentos al Ayuntamiento de Albacete.

García Alcaraz ha reivindicado especialmente a los vecinos y vecinas como el mayor patrimonio del municipio, destacando su carácter trabajador y hospitalario, al tiempo que ha dibujado una localidad con importante actividad vinculada al transporte y la logística, la agricultura, el sector agroalimentario, los servicios y actividades innovadoras como el reciclaje de placas fotovoltaicas.

Todo ello sin olvidar dos de sus grandes banderas culturales: la música y una Semana Santa declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, junto a sus fiestas patronales y tradiciones.

Buena parte de la conversación ha tenido como protagonista a la Agrupación Musical La Primitiva y a una Escuela de Música Manuel Calero que cuenta actualmente con alrededor de 130 alumnos y alumnas, una cifra especialmente significativa para un municipio de las dimensiones de Pozo Cañada.

Marillanos Soriano ha explicado que el contacto con la música comienza ya a los tres años y continúa a través de diferentes etapas de formación, con ocho especialidades instrumentales, lenguaje musical, coro y banda juvenil. Una estructura que convierte a La Primitiva en mucho más que una banda: en una auténtica familia musical y una cantera para el municipio.

Lino Palacios ha incidido precisamente en los valores que nacen dentro de estas formaciones, donde pueden compartir atril músicos de 18 o 20 años con otros de 60 o 70 y donde se aprende desde pequeño "a saber escuchar" y a entender que el resultado colectivo está por encima de cada integrante.

Además, como miembro de la Federación regional, Palacios ha destacado el papel de la Diputación de Albacete como referente en el respaldo a las bandas y escuelas de música, especialmente importante para que las agrupaciones de los municipios más pequeños puedan desplazarse, realizar intercambios y participar en encuentros.

La conversación ha dejado también espacio para destacar el carácter inclusivo de la agrupación y el ejemplo de Fran, músico con síndrome de Down reconocido en la pasada Gala Provincial de la Música por unos valores y un amor por la banda que sus compañeros han querido volver a poner en valor este miércoles.

109 AÑOS DESPUÉS

La jornada ha dejado, además, una imagen especialmente simbólica. Según ha explicado el alcalde, la primera entrada de la banda de Pozo Cañada por la Puerta de Hierros del Recinto Ferial se produjo en 1917. Este miércoles, 109 años después, La Primitiva lo ha vuelto a hacer para traer hasta la Feria "lo mejor de Pozo Cañada", en palabras de García Alcaraz.

Tras la tertulia, la música ha tomado definitivamente el stand con La Primitiva, poniendo sonido a una primera jornada de 'Marcando el compás' que ha convertido a Pozo Cañada en escaparate de esa provincia diversa que la Diputación quiere hacer especialmente visible durante la Feria.