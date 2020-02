PP aceptaría blindar el fin del trasvase como en la reforma del Estatuto de 2008 si así lo decide Mesa del Agua

Publicado 16/02/2020 10:23:55 CET

Guarinos cree que García-Page aún no ha presentado la Ley del Agua, "tantas veces anunciada", porque "no se atreve"

TOLEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Guadalajara y diputada regional, Ana Guarinos, ha asegurado que el partido que lidera Paco Núñez aceptaría blindar, si así se decide en la Mesa Regional del Agua, el fin del trasvase Tajo-Segura tal y como se recogía en una disposición de la fallida reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que fue aprobada en el Parlamento autonómico en 2008 y que no llegó a consumarse a su trámite en el Congreso de los Diputados.

En una entrevista con Europa Press, Guarinos ha utilizado este extremo para poner de manifiesto que "cuando ha gobernado el PSOE nunca se ha querido llegar a un acuerdo" en materia de agua a nivel autonómico, ya que los socialistas se han limitado a utilizar este debate "en una guerra particular como arma electoral".

"Cuando se aprueba la propuesta de reforma del Estatuto se hablaba del fin del trasvase. Una disposición decía que se reduciría progresivamente la cantidad de agua trasvasada hasta la extinción", ha recordado, apuntando que según el texto esa caducidad "nunca iría más allá del 1 de enero de 2015".

Pero con ese acuerdo cerrado a nivel autonómico, ha considerado, "el PSOE de José María Barreda retiró" el Estatuto sin someterlo al trámite del Congreso de los Diputados. Y eso fue, según ha reparado, porque a pesar de haber conseguido ese acuerdo en Castilla-La Mancha, fue el PSOE el que no pudo llegar a un pacto a nivel nacional dentro de la formación.

Repreguntada por este asunto, ha reafirmado que el PP "está en condiciones de defender lo que salga de la Mesa del Agua".

A partir de ahí, el PSOE "lleva muchas leyes sobre agua anunciadas, en todos sus programas electorales". Así, insiste en que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "anunció una ley que todavía no ha presentado porque no se ha atrevido".

ATRIBUYE AL PP LA CONVOCATORIA DE LA MESA DEL AGUA

Ana Guarinos ha puesto de manifiesto que si en Castilla-La Mancha se ha convocado la Mesa del Agua "ha sido gracias a la insistencia y a la petición del presidente el PP, Paco Núñez", ya que llegó a sugerir este escenario en la primera reunión de la legislatura con García-Page.

En este punto, ha acusado al Gobierno regional de "falta de interés" en llegar a acuerdos en la materia, incidiendo además en que en esa Mesa del Agua no estaban representados todos los actores que deberían, acentuando la ausencia de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche.

La primera reunión de esa Mesa del Agua, celebrada el pasado 31 de enero, "fue precipitada" en cuanto a su funcionamiento debido a las limitaciones en el turno de palabra.

"Nosotros pedimos lo que hemos defendido siempre, y es que Castilla-La Mancha tiene que salir con una posición común. Y esa posición común tenemos que blindarla para ir con la misma a un gran pacto nacional", ha afirmado.

La dirigente 'popular' ha apuntado que en febrero se pueden presentar alegaciones a lo resuelto en la Mesa antes de la próxima cita del mes de marzo, y ha dejado claro que el PP "va a sumir la postura" que se alcance dentro de este foro.

Esa alineación con la postura común que se persigue en la Mesa del Agua de Castilla-La Mancha será defendida por el PP, y según Guarinos la defensa se ejercerá hablando "con quien se tenga que hablar".

"No me gusta que se utilice el agua desde el punto de vista político y el PSOE no puede erigirse como gran defensor del agua, porque García-Page nunca ha presentado iniciativas para pedir el fin del trasvase", ha abundado.